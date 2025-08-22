Video Un bărbat a fugit din secţia de psihiatrie ca să ucidă o tânără penru care făcuse o pasiune
Poliţiştii bistriţeni au fost puşi pe jar, după ce un bărbat de 33 de ani a dispărut dintr-o unitate medicală. Individul era internat pe secţia de psihiatrie a spitalului judeţean împotriva voinţei sale, după o decizie a magistraţilor. Acesta a hărţuit în reperate rânduri o tânără, iar fata a obţinut un ordin de protecţie. După o zi întreagă de căutări agenţii au pus mâna pe el înainte să rănească pe cineva.
Individul, cunoscut cu probleme psihice, a fost internat pe secţia de psihiatrie a Spitalului Judeţean din Bistriţa, după ce o tânără a obţinut un ordin de protecţie împotriva lui. Bărbatul de 33 de ani făcuse o obsesie pentru fată, încă de pe vremea când aceasta era minoră.
Profitând însă de neatenţia angajaţilor spitalului, individul a fugit. Panica s-a instalat rapid pentru că acesta a ameninţat-o pe fată cu moartea.
"Se tem oamenii că zic: bă, îmi dă foc! Unui nebun nu îi poţi face nimic", spune un sătean din aceeaşi localitate cu individul.
"Un pacient în vârstă de 33 ani a părăsit în această dimineaţă, în jurul orei 7:40, salonul în care se afla în momentul în care doi infirmieri au intrat pentru a face curăţenie. Personalul a sesizat imediat lipsa pacientului", a declarat Camelia Strungari, reprezentant al Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa.
Poliţiştii, ajutaţi de voluntari, au reuşit să-i dea de urmă înainte să îşi pună planul în aplicare. Acesta va fi prezentat în faţa magistraţilor cu propunere de prelungire a ordinului de protecţie.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰