Moş Crăciun are acum cale liberă, deci. Oraşele sunt tot mai frumos împodobite. Peste tot apar autobuzele lui Moş Crăciun, iar plimbările sunt acum o sărbătoare în sine. Cafenele, restaurante, florării, toate şi-au decorat vitrinele în stil magic.

Localnicii din Constanţa sunt fericiţii spectatori ai concursului "Cea mai frumoasă vitrină de Crăciun". Luminile, personajele, brazii şi decoraţiunile de poveste transformă vitrinele în decorul unui film. Enorme funde roşii ademenesc trecătorii în localuri, la o băutură caldă, cu aromă de sorţişoară. "Povestea de Crăciun începe cu mama mea, care de fiecare dată, atunci când eram mică, decora foarte frumos acasă şi acest spirit mi l-a insuflat şi mie", a declarat Irina Teodosescu, proprietar.

La Braşov, turiştii şi localnicii descoperă personajele lunii în autobuzul lui Moş Crăciun

Proprietarul unui local a mers şi mai departe. A angajat un designer ca să îi creeze decorul de poveste. Vrea neapărat să câştige premiul în bani, dar în scop caritabil. "Pentru a câștiga locul întâi, ca să donăm şi noi mai departe unei asociații. A venit o fetiţă cu mama ei şi o auzeam cum zice: uau mami, ce frumos e aici. M-am bucurat foarte tare, vă daţi seama", a declarat Kristin Dușu, proprietar local. O cofetărie din Constanţa îşi întâmpină clienţii cu un bradul împodobit cu ornamente inspirate din universul dulciurilor. Spărgătorul de Nuci şi un Moș Crăciun în nuanțe argintii sunt piesele centrale.

Articolul continuă după reclamă

Între timp, la Braşov, turiştii şi localnicii descoperă personajele lunii în autobuzul lui Moş Crăciun. Autobuzul nu are cum să treacă neobservat pe străzile din Braşov. Din el răsună colinde şi se văd zâmbete largi de copii fericiţi. Turiştii străini sunt fascinaţi şi ei de autobuzul lui Moş Crăciun. Autobuzul Moșului pleacă în cursă gratuită în fiecare zi, la ora 17:00, pe un traseu de 35 de kilometri. Turiştii pot să se urce din staţia Livada Poştei sau de la Primărie.

"Durata traseului este undeva la 150-200 de minute, trece prin toate cartierele Braşovului pentru a putea transporta cat mai multi copii", a declarat Andrei Căpraru, director RATBV. Autobuzul Moșului va circula seară de seară până după sărbătorile de iarnă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi hotărât cu cine votaţi pentru Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰