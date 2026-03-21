Plan roşu de intervenție, pe o şosea aflată la graniţa judeţelor Vaslui şi Galaţi, unde un autocar cu 42 de pasageri s-a răsturant pe marginea drumului. Şoferul ar fi încercat să evite o maşină care i-ar fi apărut în faţă. Cel puţin aşa le-a declarat poliţiştilor. Un bărbat a murit sub ochii familiei - călătorea cu soţia şi fiica. Alţi 14 oameni au fost răniţi. Nu mai puţin de patru unităţi medicale au preluat pacienţii. Autocarul venea de la Chişinău şi se îndrepta spre Bucureşti.

Era trecut de ora 4 dimineața când șoferul autocarului a pierdut controlul volanului, pe drumul european 581. Autocarul s-a răsturnat într-un șanț aflat la marginea drumului. Pasagerii - mulţi treziţi din somn - au încercat să se salveze. Fiecare cum a putut.

"Eu m-am trezit, am spart geamul din spate. E complicat pentru că șantul e mare, adică dacă nu ar fi fost drumul așa de înalt, poate era mai lejer", spune un martor.

Un pasager de 62 de ani, proiectat prin geam, a fost ucis pe loc. Alături îi stăteau soţia şi fiica.

"Au fost 44 de victime, din care 2 erau conducători auto. Ajunși la fața locului, s-a declanșat planul roșu. În sprijin au venit și colegii de la ISU Galați care au declanșat și dânșii planul roșu", spune Mihai Macsim, ISU Vaslui.

Toți pasagerii erau din Republica Moldova și se îndreptau către Aeroportul Henri Coandă din București.

"Ajunși la fața locului, am constatat faptul că 15 persoane necesitau îngrijiri medicale, 13 au fost transportate la spitalul din Bârlad, una la spitalul din Tecuci, iar o persoană a refuzat internarea", spune Edurat Popica, prefect, ISU Vaslui.

"Conducătorul autocarului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ", spune Felicia Tudoran, comisar şef, Ipj Galați.

Ceilalți pasageri au fost adăpostiți într-o bază sportivă din Bârlad. Polițiștii continuă cercetările la fața locului pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.

Daniela Lupu

