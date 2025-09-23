Antena Meniu Search
Un bărbat de 58 de ani a murit la spital, la aproape două săptămâni după ce a căzut de pe trotinetă

Un bărbat de 58 de ani a încetat din viață marți, la Spitalul Județean Sibiu, la aproape două săptămâni după ce s-a accidentat în urma unei căderi de pe o trotinetă electrică, în Mediaș. El fusese operat și petrecuse mai multe zile în secția ATI, informează News.ro.

de Redactia Observator

la 23.09.2025 , 13:20
"Bărbatul în vârstă de 58 de ani, transferat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu în urma unui accident petrecut la Mediaş (căzătură de pe trotinetă), a decedat. Internat în cadrul Secţiei Neurochirurgie, supus unei intervenţii chirurgicale, pacientul a petrecut mai multe zile în ATI unde, în ciuda tuturor eforturilor medicilor specialişti, starea sa deja gravă s-a deteriorat treptat", au transmis, marţi, reprezentanţii Spitalului Judeţean Sibiu.

Potrivit acestora, în urma unui stop cardiorespirator neresuscitabil, a fost pronunţat decesul.

Accidentul a avut loc în 10 semtembrie, în municipiul Mediaş, pe strada Stăvilarului.

"Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada Stăvilarului din municipiul Mediaş, un localnic în vârstă de 58 de ani, din cauze care urmează a se stabili, s-a dezechilibrat şi a căzut pe carosabil. În urma autoaccidentului, bărbatul a suferit vătămări corporale grave, fiind  transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate", transmite atunci IPJ Sibiu.

Duminică, un adolescent de 13 ani din Sibiu, accidentat în 2 septembrie după ce a căzut de pe o trotitetă electrică a mufrit la acelaşi spital.

