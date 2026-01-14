O femeie care își dorea un copil cu soțul ei a descoperit că este pur și simplu alergică la el

Descoperire bizară făcută de un cuplu din Statele Unite. Dornici să devină părinți, aceștia au aflat cu stupoare că femeia face alergie la soț. Este un caz rar de incompatibilitate imunologică între ADN-ul lor care îi împiedică să procreeze pe cale naturală.

Alex Murphy Klein și soțul ei, Paul, credeau că se confruntă cu infertilitatea „clasică”. Căsătoriți din 2023, cei doi au încercat să aibă un copil, bănuind că acest lucru se va întâmpla rapid. Dar, după un an fără succes, examenele medicale nu au relevat anomalii la niciunul dintre ei.

Neputincioși în fața acestei infertilități inexplicabile după consultarea a numeroși medici, cuplul a apelat la fertilizarea in vitro (FIV), dar prima încercare a eșuat. Pe măsură ce o nouă procedură se profila, Alex Klein și-a exprimat îndoielile.

Incompatibilitate imunologică

Articolul continuă după reclamă

Cuplul a solicitat apoi analize genetice de sânge de la o companie specializată. Iar rezultatele au dezvăluit inimaginabilul: o incompatibilitate imunologică, care face ca sistemul imunitar al tinerei să reacționeze la ADN-ul partenerului ei, confundându-l cu un element străin ce trebuie expulzat, împiedicând astfel implantarea embrionului. „Corpul meu a spus: 'Hai să atacăm'”, a povestit ea în emsiunea This Morning.

Descoperirea a fost întâmpinată cu o ușurare nuanțată de o anumită suferință. În sfârșit, obținerea unei explicații a pus capăt incertitudinii cuplului, dar i-a confruntat și cu un sentiment de neputință. Deoarece, pentru a evita această reacție imunitară, calea medicală este complicată. Medicii trebuie să recurgă la o terapie care implică injecții cu celule sanguine tratate de la viitorul tată pentru a ajuta organismul partenerului său să dezvolte o toleranță.

Alex Klein făcuse deja patru injecții și urma protocolul de aproximativ șase luni, alături de tratamente menite să-i regleze răspunsul imunitar.

