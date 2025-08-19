Un bărbat a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile după ce, în urmă cu aproape un an şi jumătate, a furat telefonul unei persoane, într-un centru comercial din Cluj Napoca, şi a accesat aplicaţii bancare, efectuând 68 de operaţii financiare, constând în retrageri de bani, plăţi şi transferuri. Prejudiciul total cauzat astfel e de 269.948,68 lei, din care au fost recuperaţi mai puţin de jumătate. Bărbatul este urmărit penal pentru efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată şi pentru furt calificat, informează news.ro.

- Un bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de lei - Profimedia / imagine ilustrativă

”În data de 25.03.2024, în jurul orei 01:10 (pe timp de noapte), în timp ce se afla în incinta Centrului Comercial,Sora" din mun.Cluj-Napoса, str.21 Decembrie 1989, nr.5, jud.Cluj, inculpatul F.D.G. a sustras telefonul mobil al persoanei vătămate I.E.M., cauzând un prejudiciu în valoare de 700 lei (nerecuperat), iar ulterior, în cursul zilelor de 25.03.2024 şi 26.03.2024, în 82 de rânduri, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a accesat fără drept telefonul mobil al persoanei vătămate, aplicaţiile bancare instalate pe telefon şi conturile bancare aparţinând persoanei vătămate, fără consimţământul acesteia, şi a efectuat un număr de 68 de operaţiuni financiare din conturile bancare ale persoanei vătămate”, anunţă marţi Parchetul Tribunalului Cluj.

Bărbatul a făcut retrageri de numerar de la ATM, plăţi şi transferuri sume de bani către alte conturi bancare, cauzând un prejudiciu total în sumă de 269.948,68 lei, din care a fost recuperată suma de 127.926 lei. ”Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj a dispus la data de 18.08.2025 măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile faţă de inculpatul F.D.G. Prin ordonanţa procurorului din data de 18.08.2025 s-a dispus, faţă de inculpatul F.D.G., punerea în mişcare a acţiunii penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prev. şi ped. de art.250 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (68 acte materiale), acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, prev. şi ped. de art.360 alin.1, alin.2 şi alin.3 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (82 acte materiale), totul cu aplicarea art.38 alin.2 C.pen., şi furt calificat, prev. şi ped. de art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b C.pen., totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen”, a transmis sursa citată.

