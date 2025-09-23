Un bărbat din Gorj, găsit mort în baia Mănăstirii Tismana. Se afla în timpul programului de lucru

Un inginer electric de 59 de ani din Gorj a murit, în timpul programului de lucru, pe când se afla la Mănăstirea Tismana.

Omul, venise alături de doi colegi pentru a ridica un generator electric, folosit la un eveniment religios. Chiar în timp ce prelua echipamentului, omului i s-a făcut rău. A fost găsit în baia lăcaşului de cult.

Din primele informaţii, omul ar fi făcut infarct. În ciuda eforturilor medicilor, pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic. Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă.

Ce spun poliţiştii

În dimineața zilei de 23 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tismana au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că unui bărbat, în vârstă de 59 de ani, din municipiul Târgu Jiu, i s-a făcut rău în timp ce se afla în baia unei mănăstirii din localitatea Tismana.

La fața locului s-au deplasat polițiștii și un echipaj al ambulanței, care a constatat decesul acestuia. În urma examinării vizuale nu au fost identificate urme de violență pe corp.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, în vederea efectuării necropsiei, pentru stabilirea cauzei decesului.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind continuate sub supravegherea unității de parchet competentă.

