Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene din România: "Mă întreţine soţia"

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat sâmbătă că acesta este întreținut de soție, care lucrează într-o instituție internațională, ridicând problema salarizării în aparatul de stat și în provocarea de a atrage profesioniști din mediul privat spre administrație.

de Redactia Observator

la 16.05.2026 , 15:30
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene din România: "Mă întreţine soţia" Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene din România: "Mă întreţine soţia" - Hepta
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Întrebat din ce trăiește un politician în România, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a spus că, în cazul său, sprijinul financiar vine din partea soției.

"În cazul meu mă întreține soția, ceea ce știu că este foarte greu de crezut în momentul de față. Dar asta este situația. Dumneaei câștigă mai mult decât câștig eu ca ministru în România", a declarat Pîslaru, la Digi24.

Acesta a completat, vorbind despre domeniul de activitate al soției și venitul comparativ. "Soția lucrează la o instituție internațională și câștigă de trei ori mai bine", spune ministrul.

Articolul continuă după reclamă

Pîslaru a vorbit și despre salarizarea din administrația publică și diferența de nivel față de mediul privat.

"Faptul că nimeni nu-și pune problema cum poți, într-adevăr, să fii și demnitar, și să poți să ai un venit corespunzător pentru familia, asta este o întrebare foarte, foarte pertinentă", spune Pîslaru.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

dragos pislaru sotie
Înapoi la Homepage
Artista din România care i-a refuzat banii lui Gigi Becali. “Îi lăsasem vreo 20.000. Mi-era rușine că îi iau înapoi”
Artista din România care i-a refuzat banii lui Gigi Becali. &#8220;Îi lăsasem vreo 20.000. Mi-era rușine că îi iau înapoi&#8221;
Cât costă vinieta pentru Bulgaria în 2026. Ce trebuie să aibă obligatoriu românii în mașină când trec granița și ce amenzi riscă
Cât costă vinieta pentru Bulgaria în 2026. Ce trebuie să aibă obligatoriu românii în mașină când trec granița și ce amenzi riscă
Moartea lui Valentin, polițistul din Galați găsit împușcat în pădure, scoate la iveală o problemă ținută sub tăcere. Ce l-ar fi determinat să facă gestul extrem: „La noi e privit ca o ciudățenie”
Moartea lui Valentin, polițistul din Galați găsit împușcat în pădure, scoate la iveală o problemă ținută sub tăcere. Ce l-ar fi determinat să facă gestul extrem: „La noi e privit ca o ciudățenie”
Două firme cu zero angajați iau milioane de euro din SAFE pentru drone. Au fost înființate în 2024 și 2025
Două firme cu zero angajați iau milioane de euro din SAFE pentru drone. Au fost înființate în 2024 și 2025
Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral! Primele declarații ale vedetei
Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral! Primele declarații ale vedetei
Comentarii


Întrebarea zilei
Are România şanse să câştige Eurovision 2026 cu Alexandra Căpitănescu?
Observator » Ştiri politice » Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene din România: "Mă întreţine soţia"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.