Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene din România: "Mă întreţine soţia"

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat sâmbătă că acesta este întreținut de soție, care lucrează într-o instituție internațională, ridicând problema salarizării în aparatul de stat și în provocarea de a atrage profesioniști din mediul privat spre administrație.

Întrebat din ce trăiește un politician în România, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a spus că, în cazul său, sprijinul financiar vine din partea soției.

"În cazul meu mă întreține soția, ceea ce știu că este foarte greu de crezut în momentul de față. Dar asta este situația. Dumneaei câștigă mai mult decât câștig eu ca ministru în România", a declarat Pîslaru, la Digi24.

Acesta a completat, vorbind despre domeniul de activitate al soției și venitul comparativ. "Soția lucrează la o instituție internațională și câștigă de trei ori mai bine", spune ministrul.

Pîslaru a vorbit și despre salarizarea din administrația publică și diferența de nivel față de mediul privat.

"Faptul că nimeni nu-și pune problema cum poți, într-adevăr, să fii și demnitar, și să poți să ai un venit corespunzător pentru familia, asta este o întrebare foarte, foarte pertinentă", spune Pîslaru.

