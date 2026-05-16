Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat sâmbătă că acesta este întreținut de soție , care lucrează într-o instituție internațională, ridicând problema salarizării în aparatul de stat și în provocarea de a atrage profesioniști din mediul privat spre administrație. La scurt timp după aceste declaraţii, ministrul a revenit cu precizări.

Dragoş Pîslaru, după ce a declarat că este întreţinut de soţie: "A fost scoasă din context declaraţia" - Hepta

Astfel, ministrul arată, într-un text publicat pe Facebook, că venitul său net pentru luna aprilie, conform fluturaşului de salariu, este de 12776 lei.

"Să începem cu faptele – venitul meu net, conform fluturașului de salariu primit in aprilie este de 12776 lei. Nu există alte sporuri sau beneficii financiare aferente funcției. Ca să fie clar, pentru că se pare că e greu de înțeles că un demnitar chiar nu are alte venituri decât cele salariale, deși legea explică clar regimul de incompatibilități."

Ministrul explică, în postarea sa, cum a ajuns la declaraţia referitoare la soţia sa.

Articolul continuă după reclamă

"În contextul dezbaterii privind salarizarea în sectorul public în general și cea aferentă demnitarilor în particular, am afirmat într-un podcast că nu este o salarizare corespunzătoare, prin raportare la sectorul privat și la salarizarea în statele membre ale UE. Și, fiind o discuție relaxată, am mai spus că soția mea câștigă mult mai mult ca mine, lucrând ca funcționar la o instituție internațională. Am folosit sintagma că mă întreține, ceea ce a generat rumori, de fapt sugerând că are o contribuție mult mai mare ca mine la bugetul familiei."

Oficialul spune că nu se plânge.

"Atenție, am menționat clar că prin raportare la veniturile nete ale românilor, nu mă plâng în nici un fel, înțelegând că multă lume o duce greu zilele astea și trebuie să se descurce cu o fracțiune din venitul meu. Am spus asta clar și răspicat și în nici un moment nu m-am plâns că vai Doamne nu mă descurc cu cât încasez. Pentru asta de fapt lucrez zi de zi, ca viața românilor să devină mai bună, mai ales pentru cei care sunt în situație de vulnerabilitate. De aceea de fapt folosim fondurile europene, ca să creștem nivelul de trai al românilor."

Postarea oficialului continuă cu câteva remarci referitoare la nivelul de salarizare în România şi nivelul de pregătire al angajaţilor din administraţie şi al politicienilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰