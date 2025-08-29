Antena Meniu Search
Un bărbat din Vâlcea a fost atacat de urs în timp ce se întorcea cu animalele la stână

Un bărbat de 53 de ani din comuna Sălătrucel, județul Vâlcea, a fost atacat de un urs, vineri seară, în timp ce se întorcea cu animalele către stâna pe care o deține la marginea localității.

de Redactia Observator

la 29.08.2025 , 22:26
Victima a suferit o mușcătură la nivelul unei mâini și a primit îngrijiri medicale de la un echipaj de ambulanță, fiind apoi transportată la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea.

Atacat de urs

Bărbatul era conștient și cooperant în momentul transportului.

Jandarmii vâlceni au intervenit imediat în zonă, dar ursul nu a mai fost găsit la sosirea lor. Echipajele au patrulat zona folosind semnalele acustice și luminoase ale mașinilor și au aruncat petarde pentru a îndepărta animalul de zonele locuite.

Jandarmii rămân în zonă pentru a preveni reapariția ursului și pentru siguranța comunității.

