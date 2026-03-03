Cei 6 soldați americani uciși în Kuweit nu au fost avertizaţi înaintea atacului. Un proiectil a fost suficient

Șase militari americani au fost uciși într-un atac iranian care a lovit duminică dimineață, ora locală, un centru operațional improvizat amenajat într-un port civil din Kuweit. Este vorba despre primele pierderi ale armatei SUA în conflictul deschis dintre Washington și Teheran, potrivit informațiilor furnizate de oficiali americani.

Atacul a vizat portul Shuaiba, iar bilanțul a crescut la șase morți după ce rămășițele a încă doi militari au fost recuperate, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) luni după-amiază, potrivit CNN.

Proiectilul care a trecut de apărarea antiaeriană

Anterior, luni, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că lovitura care a ucis militarii a vizat un "centru tactic de operațiuni care era fortificat", însă "a existat un singur" proiectil care a reușit să treacă de sistemele de apărare aeriană.

CNN a relatat anterior că incidentul ar fi fost provocat de o presupusă dronă.

O sursă din anchetă a declarat că a fost vorba despre o lovitură directă, produsă la scurt timp după ora 9:00 dimineața, ora locală, în centrul unei clădiri de mari dimensiuni, cu spații de birouri la interior.

Atac fulgerător, fără nicio avertizare

Potrivit aceleiași surse, atacul a venit rapid și fără niciun avertisment sau sirenă care să le permită militarilor să se evacueze ori să se adăpostească într-un buncăr.

La câteva ore după impact, focul încă mocnea în anumite părți ale clădirii. Înăuntru totul era înnegrit, iar pereții fuseseră aruncați în exterior de forța exploziei, unele porțiuni desprinzându-se complet din structură.

O imagine din satelit realizată duminică dimineață arăta o clădire din port cuprinsă de flăcări, cu un fum dens și negru ridicându-se spre cer.

Recuperarea victimelor, îngreunată de incendiu

Inițial, CENTCOM a anunțat că trei militari au fost uciși, fără a preciza locația exactă a atacului. Potrivit sursei citate, la momentul loviturii se aflau zeci de persoane în zonă, însă după disiparea prafului și a fumului, doi dintre militari erau încă dispăruți.

Întrucât clădirea continua să ardă în anumite zone, recuperarea rămășițelor a necesitat timp suplimentar.

În comunicatul emis luni, CENTCOM a precizat că instalația a fost lovită "în timpul atacurilor inițiale ale Iranului" și că forțele americane "au recuperat recent rămășițele a doi militari anterior dați dispăruți" din clădirea afectată.

Militarii uciși nu au fost încă numiţi public, întrucât familiile lor sunt în proces de identificare.

Cine erau militarii uciși

Soldații erau repartizați la un comandament independent cu baza la Fort Knox, Kentucky, care include militari detașați din alte unități pentru rotații de sprijin de nouă luni.

Cele șase victime sunt primele pierderi înregistrate în operațiunea militară împotriva Iranului, începută sâmbătă dimineață, ora Coastei de Est a SUA, sub denumirea "Operation Epic Fury".

Atât secretarul Apărării, Pete Hegseth, cât și președintele Donald Trump au declarat că este posibil ca bilanțul victimelor să crească. Un purtător de cuvânt al CENTCOM a anunțat luni că 18 militari au fost grav răniți pe durata operațiunii desfășurate de armata americană.

Mesajul șefului Statului Major Interarme

Într-o declarație făcută luni în fața jurnaliștilor, șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, i-a descris pe militarii uciși drept "ce este mai bun din ceea ce națiunea noastră are de oferit" și "adevărate exemple ale ceea ce înseamnă serviciul altruist".

"Cele mai profunde și sincere condoleanțe ale noastre se îndreaptă către familiile lor, prietenii lor și unitățile din care făceau parte", a spus acesta. "Plângem alături de voi și nu vă vom uita niciodată."

