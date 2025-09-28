Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un bărbat prins beat la volan şi cu permisul suspendat a încercat să mituiască poliţiştii să scape de pedeapsă

Un dâmboviţean este cercetat pentru două infracţiuni la regimul rutier, dar şi pentru dare de mită, după ce, prins la volan cu o alcoolemie foarte mare şi cu permisul de conducere anulat, a încercat să îi mituiască pe poliţişti pentru ca aceştia să nu deschidă anchetă penală.

de Redactia Observator

la 28.09.2025 , 11:54
Un bărbat prins beat la volan şi cu permisul suspendat a încercat să mituiască poliţiştii să scape de pedeapsă Un bărbat prins beat la volan şi cu permisul suspendat a încercat să mituiască poliţiştii să scape de pedeapsă - Profimedia

Dosarul în cazul dâmboviţeanului în vârstă de 59 de ani a fost deschis după ce maşina condusă de acesta a fost oprită în trafic sâmbătă, 27 septembrie, în jurul orei 12:00, în comuna Valea Mare, unde bărbatul locuieşte.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Poliţiştii l-au condus pe şofer la spital, pentru recoltarea de probe în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge  şi  i-au adus la cunoştinţă că pe numele lui va fi deschis dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi conducerea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis i-a fost anulat. 

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

dambovita beat volan mita politie
Înapoi la Homepage
“A trăit doar pentru mine” Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac!
&#8220;A trăit doar pentru mine&#8221; Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac!
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Gigi Becali a virat banii către CFR Cluj! Ce sumă a încasat Nelutu Varga la finalul saptamanii!
Gigi Becali a virat banii către CFR Cluj! Ce sumă a încasat Nelutu Varga la finalul saptamanii!
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că AI va face serviciile bancare mai eficiente, dacă va înlocui angajaţii clasici?
Observator » Evenimente » Un bărbat prins beat la volan şi cu permisul suspendat a încercat să mituiască poliţiştii să scape de pedeapsă