Un bărbat prins beat la volan şi cu permisul suspendat a încercat să mituiască poliţiştii să scape de pedeapsă

Un dâmboviţean este cercetat pentru două infracţiuni la regimul rutier, dar şi pentru dare de mită, după ce, prins la volan cu o alcoolemie foarte mare şi cu permisul de conducere anulat, a încercat să îi mituiască pe poliţişti pentru ca aceştia să nu deschidă anchetă penală.

Dosarul în cazul dâmboviţeanului în vârstă de 59 de ani a fost deschis după ce maşina condusă de acesta a fost oprită în trafic sâmbătă, 27 septembrie, în jurul orei 12:00, în comuna Valea Mare, unde bărbatul locuieşte.

Poliţiştii l-au condus pe şofer la spital, pentru recoltarea de probe în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge şi i-au adus la cunoştinţă că pe numele lui va fi deschis dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi conducerea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis i-a fost anulat.

