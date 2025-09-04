Un şofer băut și drogat s-a răsturnat cu mașina la Ovidiu. Testat pozitiv la cocaină

Un bărbat de 37 de ani din oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa, s-a urcat băut şi drogat la volan. La scurt timp, omul s-a răsturnat cu maşina.

Un bărbat de 37 de ani din oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa, s-a urcat băut şi drogat la volan. La scurt timp, omul s-a răsturnat cu maşina.Bărbatul a pierdut controlul volanului şi s-a răsturnat cu maşina în această dimineaţă, la ora 04:00.

Poliţiştii ajunşi la faţa locului şi-au dat seama că ceva nu este în regulă cu individul, aşa că l-au testat pentru alcool: 0,66mg per litru alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii au mers mai departe şi l-au testat şi pentru substanţe interzise. Şi aici rezultatul a fost pozitiv pentru cocaină. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Rămâne de stabilit acum ce consecinţe va avea de suportat şoferul vinovat.

