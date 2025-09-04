Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un şofer băut și drogat s-a răsturnat cu mașina la Ovidiu. Testat pozitiv la cocaină

Un bărbat de 37 de ani din oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa, s-a urcat băut şi drogat la volan. La scurt timp, omul s-a răsturnat cu maşina.

de Andreea Filip

la 04.09.2025 , 14:51

Un bărbat de 37 de ani din oraşul Ovidiu, judeţul Constanţa, s-a urcat băut şi drogat la volan. La scurt timp, omul s-a răsturnat cu maşina.Bărbatul a pierdut controlul volanului şi s-a răsturnat cu maşina în această dimineaţă, la ora 04:00.

Poliţiştii ajunşi la faţa locului şi-au dat seama că ceva nu este în regulă cu individul, aşa că l-au testat pentru alcool: 0,66mg per litru alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii au mers mai departe şi l-au testat şi pentru substanţe interzise. Şi aici rezultatul a fost pozitiv pentru cocaină. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Rămâne de stabilit acum ce consecinţe va avea de suportat şoferul vinovat.

Articolul continuă după reclamă
Andreea Filip
Andreea Filip Like

Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă.

accident constanta cocaina alcool politie
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri”
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Marius Avram de pe insulă. Ce s-a întâmplat la Bonfire în ultimul moment
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Marius Avram de pe insulă. Ce s-a întâmplat la Bonfire în ultimul moment
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
Comentarii


Întrebarea zilei
România are unele dintre cele mai ieftine locuinţe din Europa. Vă permiteţi să cumpăraţi una?
Observator » Evenimente » Un şofer băut și drogat s-a răsturnat cu mașina la Ovidiu. Testat pozitiv la cocaină