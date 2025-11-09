Un bărbat de 53 de ani din comuna dâmboviţeană Cojasca şi fiica acestuia, în vârstă de 29 de ani, au fost arestaţi preventiv, sub acuzaţia de lipsire de libertate în mod ilegal şi lovire sau alte violenţe, după ce au răpit-o de pe stradă pe concubina fiului bărbatului, pe care cei doi o acuză că l-ar înşela.

- Un bărbat şi fiica sa au fost arestaţi după ce au răpit de pe stradă o femeie, în Dâmboviţa. Cine e victima - Shutterstock

Bărbatul de 53 de ani şi fiica acestuia au fost arestaţi preventiv, pentru 30 de zile, sub acuzaţiile de lovire sau alte violenţe şi lipsire de libertate în mod ilegal, informează, duminică Poliţia Judeţeană Dâmboviţa.

A doua zi, cei doi au lăsat-o pe femeie să plece, aceasta mergând la Poliţie

"Din investigaţiile efectuate a rezultat că la data de 4 noiembrie a.c., în intervalul orar 22:00-23:00, cei doi, în timp ce s-ar fi deplasat cu două autoturisme în localitatea Bujoreanca, ar fi blocat un alt autoturism în trafic, în care s-ar fi aflat o tânără, de 23 de ani. Ulterior, suspecţii ar fi coborât din autoturism, moment în care ar fi agresat-o fizic pe tânără şi ar fi constrâns-o să urce într-unul dintre autoturisme, împotriva voinţei sale, transportând-o la locuinţa bărbatului, din comuna Cojasca", au transmis oficialii Poliţiei.

Articolul continuă după reclamă

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că femeia răpită este concubina fiului bărbatului. Ei au răpit-o de pe stradă, au dus-l la locuinţa lor şi lau chemat şi pe concubinul femeii, pentru a avea o discuţie cu privire la relaţia dintre cei doi, tatăl şi fiica acuzând-o pe femeia de 23 de ani că îşi înşală partenerul. A doua zi, cei doi au lăsat-o pe femeie să plece, aceasta mergând la Poliţie şi relatând cele întâmplate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca polițele RCA și rovinietele să fie verificate de camerele din trafic? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰