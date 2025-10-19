Antena Meniu Search
Video Un biciclist de 62 de ani a murit, după ce a fost lovit în plin de un şofer drogat, în Galaţi

Tragedie, aseară, într-o comună din judeţul Galaţi! Un bărbat de 62 de ani a murit, după ce a fost spulberat de un autoturism. Victima se afla pe bicicletă şi, din păcate, impactul a fost atât de puternic, încât, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa. Surpriza poliţiştilor a fost când rezultatul drug testului a ieşit pozitiv pentru şoferul vinovat, un tânăr în vârstă de 29 de ani. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

de Redactia Observator

la 19.10.2025 , 08:14

Victima, un bărbat de 62 de ani, şi-a pierdut viaţa după ce a fost lovit în plin de un autoturism, în timp ce se afla pe bicicletă. Impactul a fost extrem de puternic, iar medicii sosiţi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Surpriza poliţiştilor a venit în momentul în care au testat şoferul vinovat. Tânărul, în vârstă de 29 de ani, a fost depistat pozitiv la testul pentru substanţe interzise.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa drogurilor. Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

