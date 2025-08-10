Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un BMW a făcut prăpăd pe un bulevard din Constanţa. A spulberat un SUV, pe care l-a proiectat în alte 4 maşini

Trei persoane au ajuns la spital, în această dimineaţă, în urma unui accident grav produs pe bulevardul I.C. Brătianu din Constanţa. Din primele informaţii, un BMW Seria 1, înmatriculat în Botoșani, a lovit un Land Rover, iar urma impactului, SUV-ul a fost proiectat în alte patru mașini.

de Redactia Observator

la 10.08.2025 , 12:13
Un BMW a făcut prăpăd pe un bulevard din Constanţa. A spulberat un SUV, pe care l-a proiectat în alte 4 maşini Un BMW a făcut prăpăd pe un bulevard din Constanţa. A spulberat un SUV, pe care l-a proiectat în alte 4 maşini

Potrivit SAJ Constanța, în urma impactului au rezultat trei victime, dintre care una a fost încarcerată. Toate cele trei persoane rănite erau conștiente și au fost transportate la spital.

Victimele sunt trei bărbați: unul cu traumatism cranio-cerebral și traumatisme la membrele inferioare, altul cu traumatism la umărul stâng și traumatism cranio-facial, iar al treilea cu traumatism cranio-cerebral și la membrele inferioare.

Dezastru pe un bulevard din Constanţa, după ce un BMW a intrat pe contrasens

Articolul continuă după reclamă

Conform poliţiştilor constănţeni, accidentul s-a produs duminică dimineaţă, în jurul orei 6.45.

"Din primele cercetări a reieșit faptul că un bărbat, de 21 de ani ar fi condus un autoturism pe bulevardul I.C. Brătianu, iar la un moment dat ar fi pătruns pe contrasens, unde ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, care se afla staționat pe prima bandă. În urma impactului, cel de-al doilea autoturism a fost proiectat în 4 autovehicule parcate. Din accident au rezultat 3 victime rănite ușor - conducătorul auto din primul autoturism și conducătorul auto, respectiv pasagerul față din cel de-al doilea autoturism, aceștia fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Cei 2 conducători auto au fost testați cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală", au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii continuă investigaţiile, pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accidnet constanta
Înapoi la Homepage
Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: “Au prostit oamenii”
Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: &#8220;Au prostit oamenii&#8221;
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Cum a reușit o pisică „să câștige” premiul cel mare la Loto. Proprietara a fost sunată de mai multe ori de reprezentanții loteriei, iar când a aflat a fost șocată
Cum a reușit o pisică „să câștige” premiul cel mare la Loto. Proprietara a fost sunată de mai multe ori de reprezentanții loteriei, iar când a aflat a fost șocată
Comentarii


Întrebarea zilei
Ești de acord cu interdicția de a cumpăra/vinde mașini dacă ai restanțe la impozite sau amenzi?
Observator » Evenimente » Un BMW a făcut prăpăd pe un bulevard din Constanţa. A spulberat un SUV, pe care l-a proiectat în alte 4 maşini