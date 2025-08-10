Trei persoane au ajuns la spital, în această dimineaţă, în urma unui accident grav produs pe bulevardul I.C. Brătianu din Constanţa. Din primele informaţii, un BMW Seria 1, înmatriculat în Botoșani, a lovit un Land Rover, iar urma impactului, SUV-ul a fost proiectat în alte patru mașini.

Un BMW a făcut prăpăd pe un bulevard din Constanţa. A spulberat un SUV, pe care l-a proiectat în alte 4 maşini

Potrivit SAJ Constanța, în urma impactului au rezultat trei victime, dintre care una a fost încarcerată. Toate cele trei persoane rănite erau conștiente și au fost transportate la spital.

Victimele sunt trei bărbați: unul cu traumatism cranio-cerebral și traumatisme la membrele inferioare, altul cu traumatism la umărul stâng și traumatism cranio-facial, iar al treilea cu traumatism cranio-cerebral și la membrele inferioare.

Dezastru pe un bulevard din Constanţa, după ce un BMW a intrat pe contrasens

Conform poliţiştilor constănţeni, accidentul s-a produs duminică dimineaţă, în jurul orei 6.45.

"Din primele cercetări a reieșit faptul că un bărbat, de 21 de ani ar fi condus un autoturism pe bulevardul I.C. Brătianu, iar la un moment dat ar fi pătruns pe contrasens, unde ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, care se afla staționat pe prima bandă. În urma impactului, cel de-al doilea autoturism a fost proiectat în 4 autovehicule parcate. Din accident au rezultat 3 victime rănite ușor - conducătorul auto din primul autoturism și conducătorul auto, respectiv pasagerul față din cel de-al doilea autoturism, aceștia fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Cei 2 conducători auto au fost testați cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală", au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii continuă investigaţiile, pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

