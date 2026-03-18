Un brăilean și-a înjunghiat soția cu un cuţit, apoi s-a automutilat. Erau în proces de divorț
Un bărbat din Oancea, judeţul Brăila, a fost arestat preventiv după ce, în urma unor certuri cu soţia sa, cu care se afla în proces de divorţ, a rănit-o cu un cuţit în zona toracelui şi a spatelui, iar ulterior s-a automutilat. Autorităţile au fost sesizate de fiica lor.
Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila au precizat, într-un comunicat de presă, că s-au sesizat din oficiu după ce fiica victimei a sunat la 112, anunţând că tatăl ei a lovit-o pe mama sa, inclusiv cu un cuţit, de mai multe ori, şi că apoi a încercat să se sinucidă, tăindu-se în zona abdomenului.
Incidentul a avut loc la locuinţa familiei din comuna Romanu, satul Oancea, judeţul Brăila. O echipă operativă, formată din procuror criminalist, poliţişti de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila -Serviciul Investigaţii Criminale şi criminalist din cadrul Serviciului Criminalistic, a constatat că sesizarea se confirma.
Cele două persoane rănite au fost transportate de echipaje SAJ la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila, fiind supuse intervenţiilor chirurgicale necesare.
Parchetul a dispus începerea urmăririi penale in rem şi continuarea cercetărilor faţă de bărbat pentru tentativă de omor calificat prin violenţă în familie. Ulterior, s-a pus în mişcare acţiunea penală şi bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.
"În fapt, s-a reţinut că, la data de 17.03.2026, pe fondul unor neînţelegeri generate de divorţul iminent al soţilor S.V. şi S.E., inculpatul S.V. i-a aplicat soţiei sale S.E. multiple lovituri cu cuţitul în zona toracelui şi zona lombară, după care s-a automutilat", se arată în comunicatul Parchetului.
Procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile, propunere admisă de instanţă.
