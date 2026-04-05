O femeie de 41 de ani a fost transportată de urgenţă la spital, după ce a fost găsită cu multiple răni în propria locuinţă! În casă se afla şi soţul ei, care a fost dus la poliţie pentru a fi interogat. Incidentul s-a petrecut într-un cartier social din Constanţa, cunoscut pentru localnicii problemă. Oamenii din zonă au făcut şi o petiţie pentru a muta cartierul.

Ora 19 şi jumătate. Un apel la 112 anunţă faptul că o femeie de 41 de ani este grav rănită într-un imobil şi are nevoie urgentă de îngrijiri medicale.

"La locul solicitării s-a deplasat un echipaj de la SAJ, cu medic, care a găsit o pacientă cu multiple plăgi. I s-a acordat primul ajutor la locul solicitării şi a fost transportată la Spitalul Judeţean pentru investigaţii suplimentare", spune Claudia Tatarici, purtător de cuvânt SAJ Constanţa.

În locuinţă se afla şi soţul acesteia

Articolul continuă după reclamă

Potrivit surselor Observator, între cei doi a izbucnit un conflict spontan. Ulterior, spiritele s-au încins şi soţii s-au luat la bătaie.

"La faţa locului s-au deplasat şi poliţişti ai Serviciului Investigaţii Criminale, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul", spune Nadia Ilaş, purtător de cuvânt IPJ Constanţa.

Incidentul s-a petrecut în cartierul social Henri Coandă, cunoscut cu diverse probleme, cum ar fi furturi, scandaluri şi bătăi. Locuitorii din blocurile învecinate au făcut numeroase plângeri şi au iniţiat chiar şi o petitie prin care cer mutarea cartierului în afara oraşului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corect ca maşinile electrice să aibă parcare gratuită? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰