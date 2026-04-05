Video Femeie bătută de soţ, după ce s-au luat la ceartă, într-un cartier social din Constanţa
O femeie de 41 de ani a fost transportată de urgenţă la spital, după ce a fost găsită cu multiple răni în propria locuinţă! În casă se afla şi soţul ei, care a fost dus la poliţie pentru a fi interogat. Incidentul s-a petrecut într-un cartier social din Constanţa, cunoscut pentru localnicii problemă. Oamenii din zonă au făcut şi o petiţie pentru a muta cartierul.
Ora 19 şi jumătate. Un apel la 112 anunţă faptul că o femeie de 41 de ani este grav rănită într-un imobil şi are nevoie urgentă de îngrijiri medicale.
"La locul solicitării s-a deplasat un echipaj de la SAJ, cu medic, care a găsit o pacientă cu multiple plăgi. I s-a acordat primul ajutor la locul solicitării şi a fost transportată la Spitalul Judeţean pentru investigaţii suplimentare", spune Claudia Tatarici, purtător de cuvânt SAJ Constanţa.
În locuinţă se afla şi soţul acesteia
Potrivit surselor Observator, între cei doi a izbucnit un conflict spontan. Ulterior, spiritele s-au încins şi soţii s-au luat la bătaie.
"La faţa locului s-au deplasat şi poliţişti ai Serviciului Investigaţii Criminale, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul", spune Nadia Ilaş, purtător de cuvânt IPJ Constanţa.
Incidentul s-a petrecut în cartierul social Henri Coandă, cunoscut cu diverse probleme, cum ar fi furturi, scandaluri şi bătăi. Locuitorii din blocurile învecinate au făcut numeroase plângeri şi au iniţiat chiar şi o petitie prin care cer mutarea cartierului în afara oraşului.
