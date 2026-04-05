Video Femeie bătută de soţ, după ce s-au luat la ceartă, într-un cartier social din Constanţa

O femeie de 41 de ani a fost transportată de urgenţă la spital, după ce a fost găsită cu multiple răni în propria locuinţă! În casă se afla şi soţul ei, care a fost dus la poliţie pentru a fi interogat. Incidentul s-a petrecut într-un cartier social din Constanţa, cunoscut pentru localnicii problemă. Oamenii din zonă au făcut şi o petiţie pentru a muta cartierul.

de Redactia Observator

la 05.04.2026 , 09:13

Ora 19 şi jumătate. Un apel la 112 anunţă faptul că o femeie de 41 de ani este grav rănită într-un imobil şi are nevoie urgentă de îngrijiri medicale.

"La locul solicitării s-a deplasat un echipaj de la SAJ, cu medic, care a găsit o pacientă cu multiple plăgi. I s-a acordat primul ajutor la locul solicitării şi a fost transportată la Spitalul Judeţean pentru investigaţii suplimentare", spune Claudia Tatarici, purtător de cuvânt SAJ Constanţa.

În locuinţă se afla şi soţul acesteia

Potrivit surselor Observator, între cei doi a izbucnit un conflict spontan. Ulterior, spiritele s-au încins şi soţii s-au luat la bătaie.

"La faţa locului s-au deplasat şi poliţişti ai Serviciului Investigaţii Criminale, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul", spune Nadia Ilaş, purtător de cuvânt IPJ Constanţa.

Incidentul s-a petrecut în cartierul social Henri Coandă, cunoscut cu diverse probleme, cum ar fi furturi, scandaluri şi bătăi. Locuitorii din blocurile învecinate au făcut numeroase plângeri şi au iniţiat chiar şi o petitie prin care cer mutarea cartierului în afara oraşului.

scandal constanta sotie
Momentul în care cel care a fost cel mai bogat români îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
De ce UDMR a votat, de fapt, împotriva legii berii pe stadioane. Ce legătură are cu simbolurile Ținutului Secuiesc
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină". Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
Scene halucinante, azi-noapte, în București! Un bărbat gol pușcă a agresat paznicii și a încercat să intre în cămine
