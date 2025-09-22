Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un controlor de trafic aerian din Cluj a adormit la post. Cum explică ROMATSA incidentul

Incident extrem de grav petrecut în turnul de control al aeroportului din Cluj-Napoca. Un controlor de trafic care ar fi trebuit să monitorizeze şi să coordoneze aterizările şi decolările avioanelor a adormit în timpul programului. În acel timp, un pilot a fost nevoit să amâne aterizarea timp de 11 minute. După o lună şi jumătate de la incidentul care putea avea consecinţe extrem de grave, ROMATSA a venit cu o explicaţie halucinantă.

de Alex Prunean

la 22.09.2025 , 14:54

Incidentul a avut loc luna trecută, dar autoritățile au decis atunci să nu îl facă public. Este vorba despre un zbor al unei companii low-cost, care se pregătea să aterizeze la Cluj-Napoca după miezul nopții. 

Înainte de aterizare, piloții au încercat să ia legătura cu turnul de control de la Cluj, dar nu au primit un răspuns, așa că au survolat zona timp de peste 10 minute. Li s-a părut suspect și faptul că nici măcar luminile de ghidaj de pe pistă nu erau puse în funcțiune, după cum scriu jurnaliștii de la Gândul, motiv pentru care au luat legătura cu cei care coordonează traficul aerian de la București.

Cei din urmă au reușit să-i contacteze prin telefon pe cei din turnul de control de la Cluj-Napoca, iar după 11 minute aeronava a reînceput procedurile de revenire la sol, aterizând în cele din urmă în siguranță. A fost făcută o analiză internă și s-a constatat că angajatul turnului de control de la Cluj, fără prea multă experiență, ar fi ațipit în post, totul fiind pus pe baza oboselii acumulate.

Articolul continuă după reclamă

Romatsa a transmis că pasagerii nu au fost puși în pericol niciun moment și au fost implementate deja măsuri suplimentare, inclusiv reinstruirea personalului.

Alex Prunean
Alex Prunean Like

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

incident turn de control cluj romatsa
Înapoi la Homepage
Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa
Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Comentarii


Întrebarea zilei
Faceţi mai puţine cumpărături online din cauza inflaţiei?
Observator » Evenimente » Un controlor de trafic aerian din Cluj a adormit la post. Cum explică ROMATSA incidentul