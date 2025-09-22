Incident extrem de grav petrecut în turnul de control al aeroportului din Cluj-Napoca. Un controlor de trafic care ar fi trebuit să monitorizeze şi să coordoneze aterizările şi decolările avioanelor a adormit în timpul programului. În acel timp, un pilot a fost nevoit să amâne aterizarea timp de 11 minute. După o lună şi jumătate de la incidentul care putea avea consecinţe extrem de grave, ROMATSA a venit cu o explicaţie halucinantă.

Incidentul a avut loc luna trecută, dar autoritățile au decis atunci să nu îl facă public. Este vorba despre un zbor al unei companii low-cost, care se pregătea să aterizeze la Cluj-Napoca după miezul nopții.

Înainte de aterizare, piloții au încercat să ia legătura cu turnul de control de la Cluj, dar nu au primit un răspuns, așa că au survolat zona timp de peste 10 minute. Li s-a părut suspect și faptul că nici măcar luminile de ghidaj de pe pistă nu erau puse în funcțiune, după cum scriu jurnaliștii de la Gândul, motiv pentru care au luat legătura cu cei care coordonează traficul aerian de la București.

Cei din urmă au reușit să-i contacteze prin telefon pe cei din turnul de control de la Cluj-Napoca, iar după 11 minute aeronava a reînceput procedurile de revenire la sol, aterizând în cele din urmă în siguranță. A fost făcută o analiză internă și s-a constatat că angajatul turnului de control de la Cluj, fără prea multă experiență, ar fi ațipit în post, totul fiind pus pe baza oboselii acumulate.

Romatsa a transmis că pasagerii nu au fost puși în pericol niciun moment și au fost implementate deja măsuri suplimentare, inclusiv reinstruirea personalului.

