Incident neobişnuit în Arad. O maşină mortuară a pierdut pe drum un sicriu, chiar în faţa unei treceri de pietoni. Culmea, un incident similar s-a întâmplat şi în 2018, tot în Arad.

De data aceasta, sicriul a fost pierdut în plină zi. Un martor a imortalizat momentul. Deocamdată nu se ştie dacă în interior se afla şi o persoană defunctă.

Incident cu repetiţie

În urmă cu şapte ani, tot în Arad, un sicriu în care se afla un mort a căzut dintr-o mașină a unei firme de pompe funebre. Un arădean a filmat și fotografiat întreaga scenă, iar imaginile au fost postate pe contul său de Facebook, devenind virale.

În filmare se poate observa cum angajații firmei de pompe funebre încearcă să recupereze sicriul. La un moment dat, în intersecție ajunge și un echipaj al Poliției Locala Arad.

