Atac cu spray lacrimogen la aeroportul Heathrow din Londra. O persoană a fost reținută

Incident pe aeroportul Heathrow din Londra. Un grup de bărbați a atacat cu spray lacrimogen mai multe persoane, într-o parcare din aeroport. O persoană a fost reținută, până acum.

Bărbat arestat pe aeroportul Heathrow după ce mai multe persoane ar fi fost atacate cu spray cu piper, 7 decembrie 2025 - x.com

Un bărbat a fost arestat duminică dimineaţă acuzat că a agresat mai multe persoane cu spray cu piper în timpul unei altercaţii într-o parcare din terminalul 3, de pe aeroportul Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din Europa, a anunţat poliţia londoneză. Victimele au fost transportate la spital, dar fără răni serioase.

Alerta a fost dată în jurul orei locale 08:00, în legătură cu un incident care a implicat "un grup de persoane care se cunoșteau între ele, iar o ceartă a degenerat și a dus la rănirea mai multor persoane", potrivit comandantului Peter Stevens.

"Un număr de persoane au fost stropite cu ceea ce pare a fi un tip de spray cu piper, de către un grup de bărbați care ulterior au părăsit locul", se arată în comunicatul Poliției Metropolitane din Londra.

Articolul continuă după reclamă

"Ofițerii din brigada armată au intervenit și au arestat un bărbat, suspect de agresiune. Acesta se află în arest preventiv, iar ancheta continuă pentru identificarea altor suspecți", a precizat poliția, adăugând că incidentul nu este tratat ca fiind de natură teroristă.

Serviciul de ambulanță din Londra a intervenit de urgență, iar mai multe victime au fost transportate la spital, dar fără răni serioase. Pe rețelele de socializare, reprezentanții aeroportului Heathrow au îndemnat pasagerii să aloce timp suplimentar pentru deplasare. Terminalul 3 a rămas deschis, în ciuda perturbărilor cauzate de incident.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi hotărât cu cine votaţi pentru Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰