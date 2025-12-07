Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Atac cu spray lacrimogen la aeroportul Heathrow din Londra. O persoană a fost reținută

Incident pe aeroportul Heathrow din Londra. Un grup de bărbați a atacat cu spray lacrimogen mai multe persoane, într-o parcare din aeroport. O persoană a fost reținută, până acum.

de Redactia Observator

la 07.12.2025 , 14:32
Atac cu spray lacrimogen la aeroportul Heathrow din Londra. O persoană a fost reținută Bărbat arestat pe aeroportul Heathrow după ce mai multe persoane ar fi fost atacate cu spray cu piper, 7 decembrie 2025 - x.com

Un bărbat a fost arestat duminică dimineaţă acuzat că a agresat mai multe persoane cu spray cu piper în timpul unei altercaţii într-o parcare din terminalul 3, de pe aeroportul Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din Europa, a anunţat poliţia londoneză. Victimele au fost transportate la spital, dar fără răni serioase.

Alerta a fost dată în jurul orei locale 08:00, în legătură cu un incident care a implicat "un grup de persoane care se cunoșteau între ele, iar o ceartă a degenerat și a dus la rănirea mai multor persoane", potrivit comandantului Peter Stevens.

"Un număr de persoane au fost stropite cu ceea ce pare a fi un tip de spray cu piper, de către un grup de bărbați care ulterior au părăsit locul", se arată în comunicatul Poliției Metropolitane din Londra.

Articolul continuă după reclamă

"Ofițerii din brigada armată au intervenit și au arestat un bărbat, suspect de agresiune. Acesta se află în arest preventiv, iar ancheta continuă pentru identificarea altor suspecți", a precizat poliția, adăugând că incidentul nu este tratat ca fiind de natură teroristă.

Serviciul de ambulanță din Londra a intervenit de urgență, iar mai multe victime au fost transportate la spital, dar fără răni serioase. Pe rețelele de socializare, reprezentanții aeroportului Heathrow au îndemnat pasagerii să aloce timp suplimentar pentru deplasare. Terminalul 3 a rămas deschis, în ciuda perturbărilor cauzate de incident.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

heathrow incident spray lacrimogen
Înapoi la Homepage
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Daniel Oprița își anunță plecarea de la Steaua. Atac la Andrei Cian: ,,Să mă dea afară!”
Daniel Oprița își anunță plecarea de la Steaua. Atac la Andrei Cian: ,,Să mă dea afară!”
Momentul în care un alpinist și-a lăsat iubita să moară de frig pe un munte din Austria a fost surprins de o cameră web
Momentul în care un alpinist și-a lăsat iubita să moară de frig pe un munte din Austria a fost surprins de o cameră web
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi hotărât cu cine votaţi pentru Primăria Capitalei?
Observator » Ştiri externe » Atac cu spray lacrimogen la aeroportul Heathrow din Londra. O persoană a fost reținută