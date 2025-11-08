Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un copil de un an și o lună, proiectat prin parbriz în urma unui accident rutier în Vaslui

Un grav accident rutier a avut loc sâmbătă, în localitatea Rățești-Cuzei, după ce un autoturism a lovit un cap de pod.

de Redactia Observator

la 08.11.2025 , 14:40
Un copil de un an și o lună, proiectat prin parbriz în urma unui accident rutier în Vaslui Accident Vaslui Galerie (5)

La fața locului au fost direcționate o ambulanță a Inspectoratului pentru Situații de Urgență și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, coordonate de un medic. Potrivit primelor informații, în urma impactului au rezultat trei victime conștiente.

Copil rănit în urma unui accident

Dintre acestea, doar o persoană a fost transportată la spital, un copil de sex feminin, în vârstă de un an și o lună, care a suferit un traumatism cranian. Fetița a fost proiectată prin parbriz, la câțiva metri de autoturism, în urma coliziunii.

Articolul continuă după reclamă

Celelalte două victime, părinții copilului, au refuzat transportul la spital, după ce au fost evaluați de echipajele medicale.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident vaslui parbriz
Înapoi la Homepage
Cristi Borcea, cadou de milioane de dolari pentru fiica Melissa. Ce i-a putut cumpăra tinerei de 21 de ani
Cristi Borcea, cadou de milioane de dolari pentru fiica Melissa. Ce i-a putut cumpăra tinerei de 21 de ani
Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră
Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră
Roman Abramovich, vizat de o investigație a englezilor. Ce s-a descoperit despre casele de lux ale fostului patron de la Chelsea
Roman Abramovich, vizat de o investigație a englezilor. Ce s-a descoperit despre casele de lux ale fostului patron de la Chelsea
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați făcut cumpărături de Black Friday anul acesta?
Observator » Evenimente » Un copil de un an și o lună, proiectat prin parbriz în urma unui accident rutier în Vaslui