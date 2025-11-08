Un copil de un an și o lună, proiectat prin parbriz în urma unui accident rutier în Vaslui

Un grav accident rutier a avut loc sâmbătă, în localitatea Rățești-Cuzei, după ce un autoturism a lovit un cap de pod.

La fața locului au fost direcționate o ambulanță a Inspectoratului pentru Situații de Urgență și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, coordonate de un medic. Potrivit primelor informații, în urma impactului au rezultat trei victime conștiente.

Copil rănit în urma unui accident

Dintre acestea, doar o persoană a fost transportată la spital, un copil de sex feminin, în vârstă de un an și o lună, care a suferit un traumatism cranian. Fetița a fost proiectată prin parbriz, la câțiva metri de autoturism, în urma coliziunii.

Articolul continuă după reclamă

Celelalte două victime, părinții copilului, au refuzat transportul la spital, după ce au fost evaluați de echipajele medicale.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați făcut cumpărături de Black Friday anul acesta? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰