Reclamele ilegale au împânzit Capitala. Iar primăria le-a declarat război celor care le montează. Îi vânează pe camerele de supraveghere, îi identifică şi îi amendează. Dacă afişele de pe stâlpi strică aspectul oraşului, panourile publicitare amplasate ilegal pot deveni un pericol pentru trecători.

Afişele ilegale sunt peste tot prin Bucureşti. Calea Griviţei este tixită de reclame lipite pe stâlpi, pe clădiri sau pe punctele electrice.

"Inclusiv pe faţadele clădirilor şubrede din Capitală au apărut astfel de anunţuri. Doar în acest loc sunt în jur de 30 de afişe", explică Andreea Milea, reporter Observator.

Oamenii care locuiesc în zonă spun că îi văd des pe cei care lipesc afişele.

"Oameni tinerei. Am văzut odată când au lipit aici. Dacă ar fi proprietate privată nu cred că ar pune cineva pe ele. Pentru faptul că ăsta este al nimănui vine şi se foloseşte", explică patronul unei cafenele din zonă.

Iar Primăria Capitalei îi vânează cu camerele de supraveghere, în special noaptea. Recent, mai mulţi tineri au fost amendaţi cu câte 4.000 de lei fiecare pentru că au lipit, fără drept, reclame pe stâlpi.

Aproape de cartierul Cotroceni din Bucureşti, mai multe panouri publicitare au fost montate ilegal.

"În parcarea publică din faţa Operei Naţionale, Primăria Capitalei a lipit mai multe somaţii pe aceste panouri publicitate prin care le cer proprietarilor să le desfiinţeze. A trecut mai bine de o lună, timp în care nu s-a întâmplat nimic", explică Andreea Milea, reporter Observator.

Recent, scandalul panourilor publicitare anticezariană s-a încheiat cu o amendă de 30.000 de lei dată de ANPC celor care au finanţat mesajul. Deşi exista aviz de amplasament pentru panouri, informaţiile promovate încălcau legislaţia în vigoare.

