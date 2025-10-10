Un renumit medic chirurg din Craiova ar fi încercat să-şi pună capăt zilelor. Doctorul a fost găsit de o vecină, care a a alertat poliţia. Bărbatul care avea mai multe tăieturi, a fost dus la spital şi operat de urgenţă. Cu ani în urmă chirurgul a fost dat în judecată de familia unui pacient care a murit în urma unei operaţii de micşorare a stomacului.

Medicul se află internat la Spitalul de Urgență din Craiova. Când a fost transportat la spital, medicul prezenta mai multe plăgi în zona cervicală, dar și răni la nivelul mâinilor și al pieptului. Atunci când a fost transportat la spital, medicul a fost supus de urgență unei intervenții chirurgicale.

Incidentul a avut loc în cursul zilei de ieri, iar cazul a fost anunțat la 112 de către o femeie, care a anunțat că vecinul său încearcă să se sinucidă. La fața locului au fost trimise de urgență mai multe echipaje de ordine publică, care l-au găsit pe bărbat în locuința sa, într-o stare de agitație.

La scurt timp, bărbatul a fost imobilizat și i s-a acordat primul ajutor. Cei apropiați spun că bărbatul se afla într-o stare de burnout, de epuizare, iar în ultima perioadă a fost observat vizibil neliniștit și stresat. Mai mult, medicul a fost vizat în trecut într-un dosar deschis în 2016, după ce un pacient a murit în urma unei intervenții de micșorare a stomacului.

Articolul continuă după reclamă

În total, 9 persoane au fost operate atunci, alături de o echipă de medici din Franța. Polițiștii și procurorii urmează să stabilească circumstanțele acestui gest extrem.

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că bicicletele şi trotinetele electrice ar trebui conduse doar cu permis? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰