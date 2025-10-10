Antena Meniu Search
Un renumit medic chirurg din Craiova ar fi încercat să-şi pună capăt zilelor. Doctorul a fost găsit de o vecină, care a a alertat poliţia. Bărbatul care avea mai multe tăieturi, a fost dus la spital şi operat de urgenţă. Cu ani în urmă chirurgul a fost dat în judecată de familia unui pacient care a murit în urma unei operaţii de micşorare a stomacului.

Medicul se află internat la Spitalul de Urgență din Craiova. Când a fost transportat la spital, medicul prezenta mai multe plăgi în zona cervicală, dar și răni la nivelul mâinilor și al pieptului. Atunci când a fost transportat la spital, medicul a fost supus de urgență unei intervenții chirurgicale.

Incidentul a avut loc în cursul zilei de ieri, iar cazul a fost anunțat la 112 de către o femeie, care a anunțat că vecinul său încearcă să se sinucidă. La fața locului au fost trimise de urgență mai multe echipaje de ordine publică, care l-au găsit pe bărbat în locuința sa, într-o stare de agitație.

La scurt timp, bărbatul a fost imobilizat și i s-a acordat primul ajutor. Cei apropiați spun că bărbatul se afla într-o stare de burnout, de epuizare, iar în ultima perioadă a fost observat vizibil neliniștit și stresat. Mai mult, medicul a fost vizat în trecut într-un dosar deschis în 2016, după ce un pacient a murit în urma unei intervenții de micșorare a stomacului.

În total, 9 persoane au fost operate atunci, alături de o echipă de medici din Franța. Polițiștii și procurorii urmează să stabilească circumstanțele acestui gest extrem.

