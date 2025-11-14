O fetiţă de doar 2 ani a murit joi seară pe scaunul unei clinici stomatologice din Bucureşti după ce a fost supusă unei proceduri de anestezie generală. Părinţii arată spre doctori şi spun că i-au înştiinţat de faptul că ultimele analize ale copilei nu ieşiseră în regulă.

Moartea unei fetiţe de doi ani, înregistrată joi seară la o clinică din Capitală, a stârnit o anchetă puternică. Ministerul Sănătăţii a trimis de urgenţă o inspecţie la clinică, în timp ce procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti investighează incidentul. Fetiţa trebuia să fie supusă unei intervenţii de rutină pentru două carii, dar medicii au decis că este nevoie de o anestezie generală. Potrivit surselor Observator şi a mărturiei părinţilor, copila a intrat în cabinet în jurul orei 17:00, iar la 17:30 a intrat în stop cardio respirator. Timp de o oră medicii din clinică au încercat să o resusciteze, ulterior apelând la serviciul 112. Timp de două ore copila a fost resuscitată, însă în cele din urmă a fost declarat decesul.

Primele rezultate ale autopsiei

După deces, trupul fetiţei a fost dus la Institutul de Medicină Legală, iar legiştii au efectuat în această dimineaţă autopsia. În urma procedurii au descoperit că fetiţa suferea de "o patologie cronic preexistentă complexă".

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au emis un comunicat în care notează spusele legistilor.

"La data de 13.11.2025, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră în vârstă de doi ani, aflată într-o clinică privată de stomatologie pentru efectuarea unei proceduri medicale ce presupunea administrarea unei anestezii, a intrat în stop cardio-respirator în timpul intervenției.

La fața locului a fost solicitat un echipaj SMURD, care a aplicat manevre de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, echipajul medical a constatat decesul minorei în cursul aceleiași seri.

Dosarul a fost înregistrat inițial pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, fiind începută urmărirea penală IN REM cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă, iar în data de 14.11.2025 cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Conform concluziilor preliminare emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, decesul minorei a survenit în timpul unei intervenții stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Vătămări și Ucideri din Culpă și vizează cu precădere stabilirea factorilor care au intervenit în lanțul cauzal ce a culminat cu decesul pacientei minore. În funcție de evoluția anchetei și de elementele de interes public, vom reveni cu informații suplimentare", se arată în comunicat.

Ce spun părinţii

Tatăl copilei a afirmat că soţia sa a informat medicul stomatolog că unele analize ale fetiţei au ieşit în afara intervalului de referinţă, dar totuşi i s-a spus să se prezinte la intervenţie. Tatăl fetiţei a explicat că ei trebuia să i se facă două tratamente de canal, pentru care mama şi-a dat acordul scris. "A semnat soţia, dar ştiam ce îi face, adică nu am venit că nu ştiam. Noi am spus, are mesaje soţia cu doamna doctor pe Whatsapp unde i-a spus că mai bine ar fi să schimbăm programarea, şi doamna doctor i-a zis că nu, că să vină că este ok", a afirmat el.

Ce spune Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii

"Eu nu pot să îmi dau cu părerea despre actul medical, nu am voie să fac acest lucru, sigur că va începe şi o anchetă a Colegiului Medicilor din România care ne va explica care a fost conduita terapeutică şi vom vedea dacă discutăm de malpraxis sau nu. Examenul medico-legal ne va arăta exact cauza decesului. Ce vă spun eu, din punct de vedere administrativ, este că avem încă o clinică care nu funcţionează corespunzător, care funcţionează improvizat şi care nu respectă normative", a spus Alexandru Rogobete.

