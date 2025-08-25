Un depozit de mase plastice din Buftea, mistuit de flăcări. Intervenţie contra-cronometru a pompierilor
Incendiu puternic, luni dimineaţă, la un depozit de mase plastice din Buftea, informează Agerpres. Flăcările au mistuit sute de metri pătraţi din clădire, însă, din fericire, nu au fost înregistrate victime. Pompierii au intervenit rapid şi au împiedicat extinderea focului la alte spaţii de depozitare.
Un incendiu a izbucnit luni dimineaţa la un spaţiu de depozitare din localitatea Buftea, fiind localizat de pompieri.
"Nu sunt persoane rănite", a informat Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).
Flăcările au cuprins o suprafaţă de aproximativ 700 metri pătraţi.
Pompierii au realizat un dispozitiv de protecţie pentru limitarea propagării la alte spaţii de depozitare, a precizat ISUBIF. S-a acţionat pentru decopertarea învelitorii acoperişului, pentru a se putea interveni mai eficient cu apă şi spumă.
Construcţia este pe structură de beton, fără etaj, folosită pentru depozitarea de mase plastice.
