Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Incendiu de proporţii la un depozit de ulei alimentar, din Galaţi. Clădirea a ars din temelii

Un incendiu de proportii a ars din temelii un depozit de ulei alimentar, din Galaţi. Şase echipaje de pompieri au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor care s-au întins pe o suprafață de 500 de metri pătraţi.

de Alex Prunean

la 06.09.2025 , 16:03

Incendiul a izbucnit puţin înainte de ora 07.00, la o firmă care se ocupă cu fabricarea peleţilor de încălzit, dar şi cu colectarea uleiul alimentar uzat de la diferite restaurante.

Flăcările uriaşe înalte de câţiva metri i-au alertat pe locuitorii din zonă care au sunat la 112.

La faţa locului au fost trimise mai multe autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Pe durata intervenţiei numărul salvatorilor a fost mărit. Au fost chemaţi inclusiv pompieri de acasă şi, preventiv, în zonă, a fost trimisă şi o ambulanţă.

Articolul continuă după reclamă

La locul incendiului, au fost trimişi şi angajaţi de la Garda de Mediu şi Agenţia pentru Protecţia Mediului, pentru a verifica dacă sunt probleme legate de poluare.

Intervenţia pompierilor a durat aproape 4 ore. Focul a fost lichidat, dar din hală nu a mai rămas mare lucru.

Pompierii şi poliţiştii încearcă acum să afle care a fost cauza izbucnirii incendiului. Primele indicii duc spre un scurt circuit.

Alex Prunean
Alex Prunean Like

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

incendiu galati ulei peleti depozit
Înapoi la Homepage
Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România
Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România
Fiul Cristinei Cioran a fost botezat de ÎPS Teodosie. Alex Dobrescu, tatăl micuțului, a lipsit de la slujbă | FOTO
Fiul Cristinei Cioran a fost botezat de ÎPS Teodosie. Alex Dobrescu, tatăl micuțului, a lipsit de la slujbă | FOTO
Ce s-a ales de Iulian Filipescu. Ce face acum preferatul lui Anghel Iordănescu din perioada Generației de Aur, din ce face bani
Ce s-a ales de Iulian Filipescu. Ce face acum preferatul lui Anghel Iordănescu din perioada Generației de Aur, din ce face bani
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi plecat din oraş pentru a profita de ultimul weekend din vacanţa de vară a elevilor?
Observator » Evenimente » Incendiu de proporţii la un depozit de ulei alimentar, din Galaţi. Clădirea a ars din temelii