Un incendiu de proportii a ars din temelii un depozit de ulei alimentar, din Galaţi. Şase echipaje de pompieri au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor care s-au întins pe o suprafață de 500 de metri pătraţi.

Incendiul a izbucnit puţin înainte de ora 07.00, la o firmă care se ocupă cu fabricarea peleţilor de încălzit, dar şi cu colectarea uleiul alimentar uzat de la diferite restaurante.

Flăcările uriaşe înalte de câţiva metri i-au alertat pe locuitorii din zonă care au sunat la 112.

La faţa locului au fost trimise mai multe autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Pe durata intervenţiei numărul salvatorilor a fost mărit. Au fost chemaţi inclusiv pompieri de acasă şi, preventiv, în zonă, a fost trimisă şi o ambulanţă.

La locul incendiului, au fost trimişi şi angajaţi de la Garda de Mediu şi Agenţia pentru Protecţia Mediului, pentru a verifica dacă sunt probleme legate de poluare.

Intervenţia pompierilor a durat aproape 4 ore. Focul a fost lichidat, dar din hală nu a mai rămas mare lucru.

Pompierii şi poliţiştii încearcă acum să afle care a fost cauza izbucnirii incendiului. Primele indicii duc spre un scurt circuit.

