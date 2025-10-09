Deţinut periculos, evadat de sub escorta poliţiştilor. A fost prins rapid: peste 600 de persoane l-au căutat

Un tânăr de 27 de ani din judeţul Olt a evadat, joi seară, de sub escorta poliţiştilor din Dolj, în timp ce era coborât dintr-o autospecială. El este căutat de peste 600 de persoane, fiind instituite filtre în Craiova şi în localităţile limitrofe.

UPDATE: Individul a fost prins de poliţişti la scurt timp după ce a fugit din curtea Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Acesta se află în procedură de extrădare iniţiată de Italia, fiind cercetat pentru jaf armat.

"La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj a fost constituit un colectiv de lucru, peste 600 de efective fiind mobilizate în desfășurate activităților de căutare în vederea depistării tânărului. Atât în municipiul Craiova, cât și în localitățile limitrofe, au fost instituite filtre pentru prinderea tânărului în cauză", a transmis IPJ Dolj.

Bărbatul evadat are o înălţime de 1,89 metri, frunte lată ridicată, nas drept, ochi căprui, gură liniară, bărbie plată, urechi mari depărtate, față ovală maslinie, păr șaten, sprâncene arcuite, barbă nerasă neagră. Ca semn particular, bărbatul prezintă pe antebrațul drept un tatuaj.

La momentul evadării, acesta era îmbrăcat cu trening de culoare negru și tricou alb.

"Polițiștii continuă cercetările în acest caz sub supravegherea unității de parchet competente, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare. Persoanele care dețin informații utile cu privire la tânărul evadat sunt sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție", a mai transmis IPJ Dolj.

Totodată, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înlesnirea evadării, urmând a fi sesizată unitatea de parchet competentă.

