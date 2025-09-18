În România, totul este posibil, chiar şi să asfaltăm un drum care duce doar spre o râpă. Şi mai uimitor este că locul nu este semnalizat, iar cei care nu cunosc zona riscă să facă accident.

"Minunea" se află în comuna Tichileşti din judeţul Brăila. Drumul care a fost modernizat recent cu reţea de canalizare şi sistem de gaz a fost asfaltat spre nicăieri. Capătul este doar o râpă.

Drumul spre nicăieri

Şi în stil românesc, nimeni nu a semnalizat locul, ceea ce poate fi un adevărat pericol pentru cei care tranzitează comuna. Locuitorii sunt obişnuiţi şi cunosc această zonă, motiv pentru care nu vin cu maşinile până în buza râpei.

Articolul continuă după reclamă

Autorităţile locale spun că ştiu de această situaţie, că este una veche de câţiva ani, pentru prima oară strada a fost asfaltată în 2018, de atunci a rămas fără nicio semnalizare.

Primarul spune că știe de situație, că așa a fost mereu şi că va lua legătura cu poliția că să stabilească niste semne ceva.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu introducerea stagiului militar voluntar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰