Poliţiştii din Brăila sunt în alertă şi caută un bărbat care a bătut mai mulţi copii într-un parc. Băieţii au povestit părinţilor că individul i-a atacat din senin după care a dispărut. Familiile au făcut reclamaţie la Poliţie, iar, între timp, psihoza atacatorului din parc se întinde în tot oraşul.

"Valea de aici toţi! Valea!"

Copiii, care au în jur de 13 ani, se plâng că au fost loviţi într-unul dintre cele mai mari parcuri din Brăila. Bărbatul le-a reproşat că i-au vorbit urât, deşi băieţii spun că nu au schimbat niciun cuvânt cu el. Unul dintre ei a filmat atacul, iar imaginile au fost depuse la Poliţie împreună cu plângerea.

"Ce filmezi? Valea!"

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Când a ajuns echipajul de poliţie, atacatorul dispăruse

Speriat, un băiat a sunat la 112. Un echipaj de Poliţie a ajuns în câteva minute la locul agresiunii, dar atacatorul dispăruse. Agenţii îl caută acum în tot oraşul. Până atunci, părinţii se tem pentru copiii lor.

"Nu este cazul ca cineva în vârstă să se lege de copii. Discuţii cu copilul, încerci să discuţi cu părintele, dar în niciun caz să ajungă la violenţă. Nu este normal nimeni să facă asta şi este bine să vorbeşti cu acel copil. Consider că atunci când porţi o discuţie cu un adolescent, poţi ajunge la un consens şi pot înţelege", spun oamenii.

Când va fi găsit, bărbatul va fi anchetat pentru loviri şi alte violenţe, acuzaţie care îi poate aduce trei ani de închisoare.