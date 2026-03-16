Un grec declarat în anii 2000 cetăţean de onoare al oraşului Iaşi este acum în centrul unui scandal cu ecouri juridice internaţionale. Individul a fost condamnat în Grecia pentru că ar fi furat milioane de euro de la nevoiaşi prin intermediul unui ONG. În România însă imaginea lui apare chiar lângă cea a Patriarhului Daniel, într-un mozaic realizat pe o clădire din curtea Mitropoliei Iaşi.

Potrivit Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, mozaicul care se află la exteriorul Catedralei Vechi din curtea Mitropoliei din Iași a fost făcut în anul 2000 pe baza unei fotografii din 1996.

Fotografia surprinde momentul în care moaștele Sfântului Andrei au fost aduse la Iași, lângă cele ale Sfintei Parascheva.

Se spune că în acel an un milion de persoane ar fi venit în pelerinaj, iar de atunci, practic au continuat să vină sute de mii de oameni în fiecare an.

Articolul continuă după reclamă

Lângă Patriarhul Daniel apare și acest cetățean grec, care la momentul respectiv era reprezentant al studenților greci din Iași. El și-a asumat o parte din reușita aducerii acestor moaște la Iași.

Nu ar fi avut însă probleme sau nu s-ar fi știut despre problemele sale cu legea la momentul respectiv. El era reprezentant al unui ONG al Bisericii Ortodoxe din Grecia, iar mai apoi, câțiva ani mai târziu, s-a aflat că ar fi comis într-adevăr o fraudă. Aproape șapte milioane de euro ar fi trebuit să fie folosiți pentru cumpărarea de carne ce trebuia să ajungă în Africa sau în Irak, dar nu ar fi fost depozitată cum trebuie.

În cele din urmă, banii nu au mai fost restituiți Ministerului de Externe grec și așa s-a ajuns la acest proces și la condamnarea bărbatului care deţine titlul de cetățean de onoare al Iașului din anul 2001. A fost condamnat la opt ani de închisoare, dar deocamdată sentința nu este definitivă. Se fac în continuare verificări. Între timp, el a devenit preot în Grecia.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰