Restricţii la plăţile în numerar în toată Grecia. Oficialii de la Atena fac demersuri pentru a interzice tranzacţiile în numerar cu o valoare mai mare de 500 de euro.

Restricţii drastice la plăţile cash într-o țară europeană. De ce vor autoritățile plafon la 500 de euro

Grecia se pregătește să impună restricții semnificative asupra tranzacțiilor în numerar, printr-un nou proiect de lege depus de Ministerul Economiei Naționale și Finanțelor, potrivit greekreporter.com.

Grecii cred că astfel vor reduce evaziunea fiscală şi va creşte transparenţa financiară. Contravaloarea oricăror bunuri sau prestări de servicii care depăşeşte suma va trebui efectuată cu ajutorul portofelului electronic sau al tranzacţiilor bancare.

Suma de 500 de euro stabilită prin proiect de lege se referă la valoarea totală a tranzacţiei, astfel că o plată nu va putea fi împărţită în mai multe plăţi de aceeaşi valoare. Cine nu respectă prevederile legale riscă o amendă usturătoare - dublu valorii plăţii efectuate.

Guvernul mizează pe efectul disuasiv al acestei măsuri pentru a accelera adoptarea plăților electronice în economie.

