ASSMB și Corul Madrigal aduc terapia prin artă în prim-plan, prin expoziția Culorile Minții

Arta are un fel aparte de a spune lucruri pe care cuvintele nu reușesc să le exprime. Iar pentru unii copii, o pensulă și câteva culori pot deveni o formă de curaj și vindecare.

Pe 7 mai, la Galeria Madrigal din București, are loc deschiderea expoziției Culorile Minții, un proiect emoționant care aduce în fața publicului picturile realizate de copiii aflați în îngrijire la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, unitate administrată de Primăria Capitalei prin ASSMB.

Evenimentul face parte din parteneriatul „Madrigal pentru spitale”, o inițiativă care susține terapia prin artă și importanța sprijinului emoțional oferit pacienților, familiilor și personalului medical. Prin desene și culoare, copiii își spun poveștile, emoțiile și lumea interioară într-un mod sincer și sensibil.

Expoziția poate fi vizitată la Galeria Madrigal, pe Aleea Dealul Mitropoliei nr. 11, iar intrarea este liberă.

Program de vizitare:

Vineri, 8 mai: 16:00 - 19:00

Sâmbătă, 9 mai: 15:00 - 19:00

Duminică, 10 mai: 10:00 - 16:00

Arta, ca formă de sprijin terapeutic

Galeria Madrigal prezintă în premieră lucrări realizate de copii şi adolescenţi, în cadrul expoziţiei extraordinare "Culorile minţii". Colecţia aduce în prim-plan puterea artei ca formă de exprimare emoţională şi sprijin terapeutic, fiind facilitată de Clinica de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia". Vernisajul include un moment artistic susţinut de copii din corurile Cantus Mundi.

Colecţia "Culorile minţii" oferă o perspectivă directă asupra universului interior al copiilor. Lucrările de pictură, grafică şi desen sunt însoţite de mărturii scurte ale acestora, oferind publicului o perspectivă autentică asupra trăirilor şi procesului terapeutic, unde arta funcţionează ca limbaj universal al emoţiilor.

"Arta este una dintre cele mai eliberatoare forme de terapie. Prin parteneriatul cu ASSMB ne dorim să susţinem ceea ce sperăm să fie debutul artistic al copiilor aflaţi în terapie." - Silvana Dulamă, curatoare a Galeriei Madrigal

Expoziţia "Culorile minţii" atrage atenţia asupra nevoii reale de dezvoltare a terapiilor expresive în psihiatria pediatrică din România şi susţine importanţa integrării artei în procesul de recuperare emoţională.

Găzduită în Casa Madrigal, vila de patrimoniu de pe Dealul Mitropoliei din Bucureşti, Galeria Madrigal este un spaţiu sincretic, dedicat deopotrivă muzicii şi artelor vizuale, şi un program de rezidenţe de creaţie, realizat de Corul Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin" şi Centrul de Cultură Arcuş.

