Este anchetă la Arad după un accident de muncă. Un tânăr muncitor a ajuns la spital după ce a căzut de la 16 metri înălţime, pe beton. Bărbatul în vârstă de 24 de ani lucra la acoperişul unui liceu din oraş, fără să fie asigurat.

Tânărul de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital, iar aseară a fost și operat.

Medicii spun că momentan starea sa este stabilă, dar rămân rezervați în privința șanselor de recuperare. Accidentul s-a petrecut ieri.

A căzut de la 16 metri înălţime

Bărbatul se urcase pe acoperișul Liceului de Artă din Arad, unitate de învățământ care este în reabilitare. Nu s-ar fi asigurat, iar într-un moment de neatenție a alunecat și a căzut în gol de la 16 metri înălțime.

În acest caz, polițiști au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar pe fir a intrat și Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, care a deschis propria anchetă.

