Video Un muncitor din Arad a căzut de la 16 metri înălţime direct pe beton. S-a urcat pe un liceu fără să se asigure

Este anchetă la Arad după un accident de muncă. Un tânăr muncitor a ajuns la spital după ce a căzut de la 16 metri înălţime, pe beton. Bărbatul în vârstă de 24 de ani lucra la acoperişul unui liceu din oraş, fără să fie asigurat.

de Iulia Pop

la 24.03.2026 , 14:20

Tânărul de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital, iar aseară a fost și operat.

Medicii spun că momentan starea sa este stabilă, dar rămân rezervați în privința șanselor de recuperare. Accidentul s-a petrecut ieri.

A căzut de la 16 metri înălţime

Bărbatul se urcase pe acoperișul Liceului de Artă din Arad, unitate de învățământ care este în reabilitare. Nu s-ar fi asigurat, iar într-un moment de neatenție a alunecat și a căzut în gol de la 16 metri înălțime.

În acest caz, polițiști au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar pe fir a intrat și Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, care a deschis propria anchetă.

Ce afacere incredibilă face Ion Ţiriac în Botswana. “Şeful are drept la viaţă şi la moarte”
Ce afacere incredibilă face Ion Ţiriac în Botswana. &#8220;Şeful are drept la viaţă şi la moarte&#8221;
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Ea este femeia căreia Gigi Becali ar trebui să-i facă o biserică. Anunțul făcut de fostul avocat al patronului FCSB
Ea este femeia căreia Gigi Becali ar trebui să-i facă o biserică. Anunțul făcut de fostul avocat al patronului FCSB
CES blochează OUG pentru situația de urgență pe piața carburanților. ”Nu satisface nevoile populației”
CES blochează OUG pentru situația de urgență pe piața carburanților. ”Nu satisface nevoile populației”
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Cântăreața a confirmat despărțirea
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Cântăreața a confirmat despărțirea
Observator » Evenimente » Un muncitor din Arad a căzut de la 16 metri înălţime direct pe beton. S-a urcat pe un liceu fără să se asigure
