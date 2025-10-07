Video Un nou tunel ar putea fi construit în zona Piaţa Unirii. Primăria Sectorului 4 vrea un pasaj pietonal mare
Un nou tunel ar putea apărea la Bucureşti. Primăria Sectorului 4 vrea să construiască un pasaj pietonal de mari dimensiuni care să lege staţiile de metrou de la Piaţa Unirii. Cel construit acum 40 de ani nu mai face faţă numărului mare de călători. La orele de vârf, pasagerii rămân blocaţi minute în şir în tunel.
Piaţa Unirii este cea mai aglomerată zonă din reţeaua de metrou. Pasajul care leagă magistralele 1 şi 3 de linia 2 nu mai face faţă celor 15 - 20.000 de călători care trec zilnic prin cele două staţii.
Primăria Sectorului 4 vrea să construiască un nou pasaj pietonal la Piaţa Unirii. Pentru a nu paraliza încă o dată circulaţia de la suprafaţă, asociaţiile cer să fie construit în paralel cu modernizarea planşeului.
În plus, Primăria plănuieşte să lege şi liniile de tramvai care au capăt acum în Piaţa Unirii. Traseul tramvaiului 32 va fi prelungit cu un kilometru până la Sfânta Vineri şi va lega sudul de nordul Capitalei. Specialiştii în mobilitate urbană avertizează, însă, că prelungirea liniilor va fi în zadar dacă tramvaiul nu va fi conectat direct cu metroul prin lifturi şi scări rulante.
La orele de vârf, Piaţa Unirii este tranzitată de 20.000 de bucureşteni care merg cu tramvaiul.
