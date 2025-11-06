Ce face internetul din oameni. Adulţi în toată firea sau adolescenţi ajung să facă tot felul de stupizenii în văzul lumii doar de dragul like-urilor. Altădată era ruşine să râdă oamenii de tine, acum e sport mondial pe tiktok, concurs de prostie pur şi simplu. Cea mai nouă provocare se numeşte "Egg Challenge" sau "Raw Egg Trend" şi vedem cum oamenii înghit pe nerăsuflate ouă crude. Unii chiar cu tot cu coajă, ca să fie şi mai apreciaţi, vă daţi seama. Ce să vă mai spun... evident că se pot îmbolnăvi, doctorii transmit averismente, dar cine să mai plece urechea la specialişti din corul milioanelor de clovni.

Provocarea a pornit în SUA, după ce câțiva influenceri din zona fitness și nutriție au început să promoveze ideea că ouăle crude ar fi o sursă "pură" de proteine și energie. Şi nu oricum, ci... în număr cât mai mare. Provocarea a prins imediat şi la tinerii din România, nimeni nu s-a obosit să verifice însă riscurile....

"Am mâncat, da, într-adevăr. Şi pot să zic ca şi la o influenţă d-asta văzută de la un filmuleţ de pe TikTok. Ştiu că ouăle pot fi mâncare şi crude". "Este efect de turmă. Se aruncă cu capul înainte şi ce iese... iese, doar ca să fie în tranding". "Da, am încercat să mănânc un ou crud, nu mi-a plăcut ... l-am pus înapoi în pahar", spun oamenii.

Cât de periculos este noul trend pentru sănătate

Gustul neplăcut este ultima problemă, spun medicii. Oul crud e un real pericol pentru sănătate. Principalul risc este salmoneloza, o infecţie bacteriană care poate duce la complicaţii grave.

"La o persoană normală, vorbim de stări febrile, de stări de vomă, dureri abdominale, episoade de diaree, dar la aceste grupuri de risc, complicaţiile pot fi majore", a declarat William Butacu, medic nutriţionist.

Grupurile de risc sunt femeile însărcinate, copiii, bătrânii şi, în general, orice persoană cu un sistem imunitat fragil. Iar beneficiile nu merită riscul. Studiile medicale arată că oul fiert... e mai bun şi la gust, şi pentru sănătate.

"Din oul crud noi putem absorbi 50% din proteină, din oul fiert absorbim 90% proteină. Ce ar fi să zicem oarecum benefic la oul cred este că în gălbenuş se păstrează mai bine vitaminele si antioxidantii care sunt sensibili la căldură, adica vitamina a, vitamina D, luteina, colina, dar nu merită riscul", a declarat Carmen Brumă, doctorand în nutriţie.

În plus, avidina, adică proteina existentă în albuş, poate fi asimilată doar dacă este gătită. Ce-ar fi, aşadar, să mâncăm ouăle... ochi.

"Şi mai e o problemă legată de acestă avidină prezenta in albus, ea se leagă si blochează biotina, adică vitramina B7. Poţi să te trezeşti cu un deficit de biotină care se manifestă prin oboseală , prin probleme dermatologice, prin căderea părului", mai spune Carmen Brumă.

Nu doar modul în care consumăm ouăle e important, ci şi cantitatea. Deşi în ultimii ani s-a demonstrat că putem mânca ouă zilnic, specialiştii spun că trebuie luate în calcul problemele de sănătate preexistente. Chiar şi la cei sănătoşi, excesul poate duce la complicații cardiovasculare, reacţii alergice şi pune presiune pe ficat și rinichi.

Medicii spun ca un adult sănătos poate consuma pe zi cel mult un ou fiert, adică cel mult 7 pe săptămână, fără a cauza riscuri la inimă.

Aşadar, cu atâtea riscuri şi aproape zero avantaje, cum se explică acest trend? Psihologii susţin că succesul acestor provocări vine din nevoia de validare, de apartenenţă la un grup, iar cei mai vulnerabili sunt adolescenţii.

Superman Challenge este doar un alt exemplu de trend periculos care a trimis 40 de copii din ţara noastră în spital în numai câteva zile de la apariţie. Chiar şi aşa, trenduri periculoase apar continuu pe TikTOK sau alte platforme de socializare. Statele Unite şi Marea Britanie au lansat deja, cu mai multe ocazii, campanii de informare menite să combată fenomenul provocărilor cu potenţial periculos.

