Un om de afaceri, găsit mort într-un camping din Vama Veche
Descoperire şocantă, joi după-amiază, într-un camping din staţiunea Vama Veche. Un om de afacere în vârstă de 44 de ani a fost găsit spânzurat.
Din primele informaţii ar fi vorba de Florian Dinu, administratorul societății SC Zorile Toys SRL, firma care gestionează complexul Sandalandala din Vama Veche. Apropiaţii spun că bărbatul suferea de depresie şi trăia separat de soţia sa, deşi nu erau divorţaţi. Nu a lăsat în urma sa nici un bilet de adio.
Ce spun poliţiştii
La data de 6 noiembrie a.c., în jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mangalia au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoană s-ar fi spânzurat în incinta unui camping din stațiunea Vamă Veche.
Polițiștii deplasați la fața locului au identificat cadavrul unui bărbat, de 44 de ani. În cauză se efectuează cercetări cu privire la cauzele și împrejurările producerii decesului.
