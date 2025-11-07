Un cetăţean german i-a şocat astăzi pe poliţiştii români. Acesta ducea în maşină o femeie moartă de şase ore şi făcuse totul să nu fie remarcat.

Un accident stupid i-a dat, însă, planurile peste cap. Anchetatorii au aflat că victima murise în Bulgaria, iar şoferul încerca să o ducă în capitala Germaniei, 2.000 de kilometri pe şosele, fără să afle nimeni.

Chemaţi la locul accidentului, poliţiştii au descoperit într-una dintre maşinile implicate, o femeie în vârstă de 83 de ani, moartă de câteva ore.

Şoferul german le-a spus poliţiştilor că era cu mama lui în vacanţă în Bulgaria când inima femeii a cedat. Fără să anunţe decesul, a plecat spre Berlin şi a intrat în ţara noastră pe la Vama Veche. Avea de gând să traverseze Ungaria, Slovacia şi Republica Cehă. Un drum de aproape 24 de ore, care l-ar fi scutit să plătească o firmă de pompe funebre.

Germanul în vârstă de 55 de ani este în custodia poliţiştilor acum. În cazul lui, legea prevede amendă între 5.000 şi 10.000 de lei fiindcă nu avea aviz de la DSP pentru transportul internaţional de cadavre.

