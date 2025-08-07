"Un om, un lider, un prieten, un adversar". Mesajul Ninei Iliescu, după înmormântarea soţului său

Soţia fostului preşedinte Ion Iliescu, Nina Iliescu, a publicat un mesaj pe blogul acestuia, după încheierea funeraliilor de stat. Aceasta a transmis mulţumiri echipei medicale şi celor care au venit să îşi ia rămas bun.

Coroana de flori depusă de Nina Iliescu la catafalcul soţului său - FOTO - INQUAM / Octav Ganea

Nina Iliescu a numit ziua înmormântării lui Ion Iliescu "cea mai grea zi" din viaţa ei. A ţinut să spună că durerea i-a fost alinată de prezenţa tuturor celor care au venit să îi aducă un ultim omagiu fostului preşedinte, fie că e vorba de oficiali ai statului sau oameni de rând.

"În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate.

Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România", a scris Nina Iliescu, pe blog. "Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu", a adăugat ea.

Articolul continuă după reclamă

"Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele", a mai punctat soţia fostului preşedinte.

Totodată, ea a ţinut să mulţumească şi echipei medicale care l-a îngrijit pe Ion Iliescu în ultimele sale luni de viaţă.

"Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme".

"Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina", este mesajul scris pe panglica de pe coroana mortuară. Nina Iliescu i-a fost aproape fostului șef de stat timp de aproape opt decenii.

Nina şi Ion Iliescu, aproape 80 de ani împreună

S-au născut în acelaşi an, 1930. Ion Iliescu era mai mare cu o zi. S-au cunoscut când aveau 18 ani şi erau în liceu. El la Sfântul Sava, ea, la Iulia Haşdeu. Imediat după terminarea liceului, Nina a plecat la studii la Moscova. Iar Iliescu a intrat la Politehnică. Un an mai târziu reuşeşte însă şi el să se transfere la Moscova. În 1951 s-au căsătorit şi au rămas împreună până la moartea fostului şef de stat.

Cei doi nu au avut copii, dar l-au adoptat, ce e drept, fără acte, în 1974, pe Mihai Bujor Sion, fiul unui lider comunist care a murit într-o catastrofă aviatică în Munţii Lotrului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Unde preferaţi să vedeţi filmele? Acasă La cinema

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰