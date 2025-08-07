Ion Iliescu a încetat din viaţă la vârsta de 95 de ani. În urma sa a rămas fosta sa soţie, Nina Iliescu, care are aceeaşi vârstă, dar şi cel numit "fiul de suflet".

Imagini rare cu "fiul de suflet" al lui Ion Iliescu. Adoptat neoficial după o tragedie, ar moşteni averea - Antena 1 / Asia Express

Ion Iliescu, fost preşedinte al României şi primul lider post-decembrist, a fost înmormântat astăzi la cimitirul Ghencea III din Capitală. În urma sa au rămas fosta soţie, Nina, dar şi mai mulţi apropiaţi, chiar dacă nu rude directe. Este vorba despre Mihai Bujor Sion, fost şef al Cancelariei Prezidenţiale, apoi consilier pe probleme economice şi diplomat român la Los Angeles, Dubai şi Manila. Un personaj exotic, Mihai Bujor Sion are la rândul său o poveste uimitoare.

Mihai Bujor Sion, adoptat de Iliescu după o tragedie

Mihai Bujor Sion, copilul de suflet al lui Ion Iliescu. Deşi nu l-a adoptat niciodată cu acte, fostul preşedinte a fost mentor şi sprijin pentru acest băiat rămas orfan în urma uneia dintre cele mai mari catastrofe aeriene care s-a întâmplat vreodată în România. S-a întâmplat în iarna lui 1974, puţin după Crăciun. O aeronavă Tarom cu 42 de oameni la bord, printre care mai mulţi ambasadori străini, dar şi activişti de partid, s-a prăbuşit în Munţii Lotrului. Nimeni nu a supravieţuit. Printre pasageri se aflau şi părinţii unui băiat de doar 9 ani, Mihai Bujor Sion.

Articolul continuă după reclamă

La acea vreme, Ceauşescu personal a dat ordin ca lista decedaţilor să circule în mare secret printre membri de partid de încredere, indicându-le că ar fi bine să adopte copiii rămaşi fără părinţi. Aşa s-a ajuns ca Ion Iliescu, la acea vreme preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, împreună cu soţia sa, Nina, să îl ia sub aripa protectoare pe acest băiat. Nu l-au adoptat niciodată cu acte, dar au avut grijă de educaţia lui. Iar după ce Iliescu a devenit preşedinte, l-a numit în mai multe funcţii importante.

"A fost un accident care, cumva, a cutremurat societatea, dar nu se făceau publice lucrurile de gneul acesta. Dar au circulat liste cu copiii care au rămas orfani", povesteşte Sandra Ecobescu, astăzi preşedinte al Fundaţiei Calea Victoriei.

"Fiul de suflet al lui Iliescu", apariţie la Asia Express

Un personaj discret, dar exotic, Mihai Bujor Sion a apărut de puţine ore în faţa camerelor televiziunilor. În 2020, acesta a avut totuşi o apariţie în reality show-ul Asia Express, difuzat de Antena 1. El era atunci ambasador al României la Manila, în Filipine. Şi a fost gazda unei petreceri într-o locaţie exclusivistă în care au ajuns şi concurenţii emisiunii.

"Acesta este cel mai frumos, cel mai scump, cel mai luxos cartier din Manila. Toate corporaţiile importante au sediul aici, sunt foarte mulţi expaţi, ambasade. Tot locul ăsta, ce vedeţi aici, este o fostă bază americană", spunea el atunci.

Mihai Bujor Sion s-a retras din activitate

Fostul diplomat s-a retras în urmă cu 4 ani, dedicându-şi viaţa familiei. El este căsătorit cu Laura Maria Iordache, fost model, cu 34 de ani mai tânără decât el. Împreună au şi un copil.

Unde locuia Ion Iliescu

Fostul preşedinte a locuit în ultimele trei decenii, alături de soţia sa, într-o vilă din cartierul bucureştean Primăverii, pe stada Moliere. Acesta a achiziţionat un apartament din vilă de la RAAPS în schimbul unei sume mai degrabă modice pentru acea vreme.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Unde preferaţi să vedeţi filmele? Acasă La cinema

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰