Un pictor român transformă obiectele care au marcat copilăria multora, în artă. Porumbul fiert, micii cu muştar sau chiar tenişii chinezeşti, sunt doar câteva dintre ideile care ajung pe pânza lui Lucian Prună şi trezesc nostalga celor mai în vârstă sau curiozitatea celor tineri.

11.09.2025

Lucrările lui Lucian Prună amintesc de copilărie, de mesele de acasă şi de România autentică. Acestea au peste 80.000 de urmăritori pe reţelele sociale, iar multe dintre tablourile lui au devenit virale.

Cel mai mare succes îl au picturile cu aşa-numitele "mese balcanice". Unora le fac poftă, altora le trezesc nostalgii.

Cei din generaţia Z nu recunosc toate obiectele pictate, dar le stârnesc curiozitatea.

Tablourile artistului se scot la licitaţii cu câteva mii de euro.

