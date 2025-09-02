Au fost clipe de panică într-o localitate din judeţul Mehedinţi după ce un restaurant a fost cuprins de flăcări. Incendiul ar fi izbucnit din cauza unui scurtcircuit, după ce un tir a doborât doi stâlpi de electricitate. La fața locului, au intervenit mai multe echipaje de pompieri, care au încercat să stingă focul. Mai mult, o parte din localitate a rămas fără energie electrică.

Focul a cuprins prima dată acoperişul restaurantului din localitatea mehedinţeană Pătulele, iar în doar câteva minute flăcările au înghiţit întreg localul.

"M-a sunat un prieten şi mi-a zis, bă, vino repede că a dat unul cu tirul, a rupt firele de curent. După ce au venit băieţii de la Electrica şi au oprit curentul, după 10 minute după ce au oprit curentul, a început să iasă fum şi foc. E distrus aproape tot", a declarat George Stângaciu, administratorul restaurantului.

Totul ar fi pornit de la un scurtcircuit, după ce doi stâlpi de electricitate au fost doborâţi de un autotren. Din fericire nimeni nu a fost rănit, însă o parte dintre localnici au rămas fără energie electrică.

Articolul continuă după reclamă

"A făcut scurt înăuntru şi a luat foc restaurantul domnului. Ne-am speriat, vă daţi seama", spune un martor.

"Flăcări foarte mari. Eram la cineva în curte şi ne-a venit pe telefon. Şi atunci când ne-am uitat ne-am dat seama unde e, la noi aici. Şi am venit şi ne-am uitat şi am ajuns acasă, nu aveam curent", susţine o localnică.

Pompierii ajunşi la faţa locului s-au luptat minute în şir cu flăcările uriaşe.

"Ne-am deplasat la locul intervenţiei cu două autospeciale cu apă şi spumă, o ambulanţă de prim ajutor, un SMURD. Am localizat şi lichidat incendiul", a declarat Adrian Tuică, ISU Mehedinţi.

Pagubele sunt însemnate.

