Accident grav pe Drumul Județean 281, în localitatea Erbiceni din județul Iași, care se putea încheia cu o tragedie. Un șofer băut de 25 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu viteză într-un autoturism condus de o femeie și în care se aflau și cei patru copii ai săi, cu vârste de 16, 12, 10 și 3 ani. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere.

În imagini se vede cum șoferul unui Volkswagen intră cu viteză pe contrasens și se ciocnește frontal de un Nissan, condus de o femeie de 39 de ani. În urma impactului violent, șapte persoane, printre care și cei patru copii, au fost rănite. Polițiștii i-au testat pe șoferi. Tânărul care a provocat accidentul avea o alcoolemie de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat

Ce spun polițiștii

La data de 30 septembrie a.c., în jurul orei 21.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hârlău au fost sesizați, prin apel S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu victime omenești.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, a reieșit faptul că un tânăr de 25 de ani, din comuna Belcești, în timp ce conducea un autoturism, pe drumul județean 281, în localitatea Erbiceni, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie, de 39 de ani, din municipiul Iași.

Conducătorul auto de 25 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar conducătoarea auto a avut rezultat negativ.

În urma impactului au rezultat șapte victime: cei doi conducători auto și un pasager din autoturismul condus de bărbat, un tânăr de 22 de ani, precum și patru pasageri din autoturismul condus de femeie.

Pasagerii din autoturismul condus de femeie erau patru copii, cu vârste de 16, 12, 10 și 3 ani. Toate cele șapte victime au primit îngrijiri medicale la fața locului și ulterior au fost transportate la spital.

În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, urmând a se dispune măsuri legale.

