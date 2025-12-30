Un şofer băut şi posibil drogat a lovit maşina de poliţie în timp ce încerca să scape de oamenii legii

Un șofer din județul Dolj a fost reținut după ce a fugit de polițiști în momentul în care a aflat că urmează să fie testat pentru consum de alcool. Urmărirea s-a încheiat după ce bărbatul a lovit un autoturism parcat și autospeciala de poliție. Testele au indicat o alcoolemie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat și un rezultat pozitiv pentru substanțe psihoactive.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, marţi, că un bărbat de 30 de ani din comuna Cârna este cercetat pentru comiterea infracţiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, potrivit News.ro.

"În noaptea de 28 spre 29 decembrie, poliţişti din cadrul Secţiei nr.1 Poliţie Rurală Melineşti au depistat un tânăr, de 30 de ani, din comuna Cârna, în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice din comuna Şimnicu de Sus, fiindu-i adus la cunoştinţă faptul că urmează a fi testat cu aparatele din dotare, însă acesta a plecat de la faţa locului. Poliţiştii au procedat la urmărirea acestuia până pe bulevardul Dacia, din municipiul Craiova, unde a intrat în coliziune cu un autoturism parcat, iar pentru a-şi asigura scăparea a acroşat portiera dreaptă a autospecialei de poliţie", au afirmat poliţiştii.

Bărbatul a fost imobilizat de poliţişti şi testat cu aparatele etilotest şi drugtest, rezultând o concentraţie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat şi un rezultat pozitiv pentru posibila prezenţă a substanţelor psihoactive.

Şoferul a fost informat că va fi dus la o unitate medicală pentru a-i fi recoltate probe biologice, dar a refuzat acest lucru.

El a fost reţinut pentru 24 de ore pentru comiterea infracţiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice şi urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru luarea unei măsuri preventive.

