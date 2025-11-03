Un accident teribil a avut loc într-o localitate din Cluj. Un şofer beat a spulberat pur şi simplu un bărbat de 63 de ani şi a fugit de la locul accidentului.

Salvatorii care au ajuns la locul incidentului nu au putut decât să constate decesul victimei.

Şoferul fugar, un cetăţean străin în vârstă de 40 de ani a fost şi el prins la scurt timp de agenţi. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o concentraţie de 0.40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii au deschis o anchetă.

