Video Un șofer beat a ucis un bărbat de 63 de ani și a fugit de la locul faptei, în judeţul Cluj

Un accident teribil a avut loc într-o localitate din Cluj. Un şofer beat a spulberat pur şi simplu un bărbat de 63 de ani şi a fugit de la locul accidentului.

de Redactia Observator

la 03.11.2025 , 08:59

Salvatorii care au ajuns la locul incidentului nu au putut decât să constate decesul victimei.

Şoferul fugar, un cetăţean străin în vârstă de 40 de ani a fost şi el prins la scurt timp de agenţi. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o concentraţie de 0.40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Poliţiştii au deschis o anchetă.

