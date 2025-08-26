Un șofer beat criță a făcut prăpăd în curtea IPJ Dolj. A rupt bariera de acces şi a lovit 6 maşini de poliţie

Noapte agitată la IPJ Dolj. Un bărbat de 38 de ani din Calafat, aflat la volan sub influența alcoolului, a intrat cu mașina în curtea inspectoratului, a dărâmat bariera și a avariat șase autospeciale de poliție. El a fost imobilizat imediat de agenți și este acum cercetat penal.

IPJ Dolj a anunțat că polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violarea sediului profesional, în cadrul căruia este cercetat un bărbat de 38 de ani din Calafat.

În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 1:25, bărbatul, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pătruns pe aleea de acces către sediul IPJ, ar fi lovit bariera și ulterior autospeciale de poliție parcate în curtea inspectoratului.

Șase autovehicule au fost avariate

După ce a avariat nu mai puţin de şase autoturisme, şoferul a coborât de la volan, încercând să plece, însă a fost imobilizat de personalul de serviciu.

Bărbatul a refuzat testarea cu aparatul alcooltest, fiind condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice pentru stabilirea consumului de alcool și substanţe interzise, rezultatul analizelor de laborator indicând o concentraţie de 1,63 g/l alcool pur în sânge.

Astfel, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Conform unor surse, primele verificări arată că, din cauza alcoolului, a greșit aleea, neavând intenția directă de a intra în curtea IPJ, ci pe o stradă alăturată. Cercetările sunt continuate de poliţişti.

