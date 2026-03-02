Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un șofer de 23 de ani s-a urcat băut la volan și a plonjat cu mașina direct într-o casă

S-a crezut regele șoselelor și a fost la un pas de moarte. Un șofer de 23 de ani din Suceava s-a urcat băut la volan, a pierdut controlul volanului din cauza vitezei și a plonjat cu mașina direct într-o casă. Bărbatul a scăpat fără nicio rană, în timp ce un tânăr de 18 ani, pasager în mașină a fost rănit.

de Angela Bertea

la 02.03.2026 , 12:33
Galerie (5)

Accidentul a avut loc pe DJ 177C, pe raza comunei Capu Câmpului. Șoferul teribilist s-a urcat băut și a călcat accelerația. La un moment dat a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un podeț și a lovit etajul unei case. Testat cu aparatul etilotest, șoferul avea o alcoolemie de 0,72 mg/l în aerul expirat. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Ce spun polițiștii

La data de 01.03.2026, ora 05:20, Poliția Orașului Gura Humorului a fost sesizată prin SNUAU 112 cu privire la faptul că pe raza comunei Capu Câmpului, pe DJ 177C a avut loc un eveniment rutier.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii deplasati la fața locului au constatat faptul că un tânăr de 23 ani din comuna Capu Câmpului a condus autoturismul pe DJ 177C pe raza localității Capu Câmpului, către localitatea Valea Moldovei, iar pe fondul vitezei excesive si a consumului de alcool a părăsit partea carosabilă și a acroșat un podeț, autoturismul fiind proiectat în clădirea unui imobil.

In urma evenimentului rutier a rezultat rănirea ușoară a unui tanar de 18 ani, pasager in auto.

Șoferul nu a suferit leziuni, iar fiind testat cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost transportat la unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice de sânge.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Angela Bertea
Angela Bertea Like

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

accident suceava sofer baut
Înapoi la Homepage
Nepotul lui Ion Ţiriac, copleşit de conflictul care a zguduit lumea. Apelul uriaş făcut de Alexander
Nepotul lui Ion Ţiriac, copleşit de conflictul care a zguduit lumea. Apelul uriaş făcut de Alexander
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Gigi Becali „este cel mai bun din România! Nu are egal”. Anunțul neașteptat făcut despre milionarul de la FCSB
Gigi Becali „este cel mai bun din România! Nu are egal”. Anunțul neașteptat făcut despre milionarul de la FCSB
Exercițiu de alarmare în România, miercuri, 4 martie 2026. La ce oră sună alarmele în București și în țară
Exercițiu de alarmare în România, miercuri, 4 martie 2026. La ce oră sună alarmele în București și în țară
Dorian Popa, la un pas de moarte în Japonia! Influencerul a trecut prin clipe cumplite
Dorian Popa, la un pas de moarte în Japonia! Influencerul a trecut prin clipe cumplite
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi cunoştinţe blocate în zonele afectate de război?
Observator » Evenimente » Un șofer de 23 de ani s-a urcat băut la volan și a plonjat cu mașina direct într-o casă