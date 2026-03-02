Atacul dronelor iraeniene asupra bazei britanice din Cipru a avut loc la câteva ore după ce Marea Britanie a acceptat să permită Statelor Unite să utilizeze bazele militare britanice pentru a ataca bazele de rachete iraniene. Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a declarat că forțele armate au răspuns la atac după miezul nopții. Subiectul a fost dezbătut cu Bianca Iacob, reporter Observator, în ediţia de luni a Observator 12.

Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde. Armata israeliană a anunţat luni că a lansat atacuri în Liban împotriva ţintelor militanţilor Hezbollah, susţinuţi de Iran, după ce gruparea a lansat rachete şi drone către Israel, ca represalii pentru uciderea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, relatează Reuters. Israelul a ordonat evacuarea a 50 de sate libaneze.

Donald Trump recunoaște că ar putea exista mai multe victime americane decât cei trei americani care au fost uciși, iar informatorii Pentagonului au recunoscut în fața personalului Congresului că Iranul nu plănuia să atace forțele americane din Orientul Mijlociu decât dacă Israelul ataca mai întâi ataca Iranul, subminând afirmația administrației privind o amenințare iminentă din partea Teheranului ca motiv pentru lansarea atacurilor, au declarat surse, potrivit CNN.

Valul de violență a împiedicat fluxul de petrol și a perturbat transportul aerian.

În context, apare discuţia despre amploarea acestui conflict şi ce riscuri există pentru extinderea acestuia.

"S-a vorbit despre escaladarea acestui conflict în termeni de – rămâne regional sau vorbim despre internaţionalizare. A fost o decizie unilaterală, a SUA şi Israel, să atace Iranul. Şi de aici, această supărare, pentru că celelalte state nu au fost anunţate, Emmanuel Macron, preşedintele Franţei, convocând Consiliul de Securitate imediat după aceste incidente. Marea Britanie, care are baze militare importante în Cipru, Cipru, stat membru UE, dar nu şi NATO, menţin această neutralitate în privinţa alianţelor militare, a permis avioanelor SUA să folosească acele baze militare, deci vorbim despre defensivă în acest caz şi Franţa care mută un portavion către Mediterana de Est, în zona Cipru, Israel, Liban. Atenţie, vorbim despre mutări defensive în acest moment, nu despre internaţionalizare. Da, sunt baze americane şi în România, nu este un secret, vorbim şi despre scutul de la Deveselu, o componentă importantă atunci când ne referim la interceptarea rachetelor dinspre Iran, însă asigurările sunt date nu doar la nivel al MApN, ci şi de şef al statului, care spune că în acest moment nu este niciun pericol pentru România", a explicat Bianca Iacob.

