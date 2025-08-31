Video Un şofer din Bucureşti, băut şi cu permisul anulat, s-a răsturnat cu maşina pe o cale ferată din Sectorul 3
Inconştienţa unui şofer ar fi putut provoca o tragedie, aseară, în sectorul 3 al Capitalei. Bărbatul s-a urcat băut la volan, a pierdut controlul maşinii şi s-a răsturnat direct pe calea ferată.
Nu şi-a pus în pericol doar propria viaţă, ci şi pe cea a pasagerului din dreapta. Poliţiştii care au ajuns la locul accidentului au avut surpriza să afle că şoferul consumase o cantitate uriaşă de alcool.
Testul a indicat o alcoolemie de peste 1 la mie. Şi mai grav: bărbatul avea permisul anulat, astfel că poliţiştii au demarat o anchetă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.Înapoi la Homepage
