Video Un tânăr din Reşiţa, snopit în bătaie de un recidivist abia ieşit din închisoare

Bătaie ca-n ringul de box pe o stradă din Reșița! Atenţie, vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoţional!

de Redactia Observator

la 08.08.2025 , 08:29
Un tânăr a fost snopit în bătaie de un recidivist periculos, abia ieşit din închisoare. Pe imagine surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum agresorul se năpusteşte asupra victimei. 

Totul s-a petrecut sub privirile prietenului victimei, care a sunat disperat la 112. În câteva clipe, poliţiştii au ajuns la fața locului, însă agresorul s-a opus încătuşării. 

În cele din urmă a fost imobilizat și dus la audieri. Victima, care suferea de o boală cronică, a ajuns la spital și are nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale.

